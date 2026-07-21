EsSalud facilita citas médicas virtuales desde el celular con su renovada plataforma Salud Digital

EsSalud implementó una renovada plataforma que permite a sus asegurados gestionar citas virtuales de medicina general desde cualquier lugar del país.
Los asegurados pueden agendar sus citas desde la aplicación Salud Digital, eligiendo al médico, la fecha y el horario disponible.
Para acceder a la teleconsulta, los usuarios deben contar con la aplicación Google Meet. La atención virtual tiene una duración aproximada de entre 12 y 15 minutos.
La plataforma también permite consultar recetas médicas, revisar atenciones previas y realizar el seguimiento de trámites de referencia.
Más de 700 teleconsultas
Desde el 15 de julio, EsSalud registra 792 teleconsultas y espera alcanzar cerca de 5 mil citas virtuales durante las próximas semanas.