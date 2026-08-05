Minsa plantea digitalizar el sector Salud tras detectar ausentismo laboral en inspección

El ministro de Salud, Luis Dyer, realizó una visita inopinada a las instalaciones de Digemid para evaluar el desempeño del personal y el funcionamiento de los procesos administrativos.

Durante la inspección, el titular del Minsa encontró trabajadores que no se encontraban en sus puestos, lo que reabrió el debate sobre el cumplimiento de la jornada laboral y el uso del teletrabajo en las entidades públicas.

Al respecto, el abogado laboralista Oxal Ávalos señaló que el trabajo remoto debe contar con una justificación válida y solo aplicarse cuando las funciones y las condiciones laborales realmente lo permitan.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud anunció que impulsará la digitalización de sus procesos para modernizar la gestión, reducir el uso de documentos físicos y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía.