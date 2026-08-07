EsSalud presenta a Shany, robot con inteligencia artificial que acompaña a niños hospitalizados

EsSalud presentó a Shany, un robot social equipado con inteligencia artificial que busca brindar compañía y apoyo emocional a niños hospitalizados en el área de oncohematología del Hospital Rebagliati.

El dispositivo puede contar cuentos, hacer chistes, plantear adivinanzas y mantener conversaciones con los menores. Además, adapta sus respuestas según el contexto de cada interacción y puede comunicarse en 48 idiomas.

El proyecto fue desarrollado por investigadores del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación y actualmente se encuentra en una fase piloto con pacientes de entre 7 y 12 años, bajo autorización de un comité de ética.

Las sesiones duran aproximadamente 15 minutos y se realizan con supervisión de especialistas. El piloto tendrá una duración de tres meses, tras los cuales se evaluarán los resultados para determinar la posibilidad de implementar más robots sociales en hospitales.