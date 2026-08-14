Más de 10 mil asegurados esperan una operación en EsSalud

Más de 10 mil asegurados de EsSalud esperan una intervención quirúrgica, según un informe de la Comisión de Fiscalización del último Congreso.

La cifra podría llegar a 50 mil pacientes si se consideran otros establecimientos de mediana y alta complejidad. La situación afecta también a quienes esperan exámenes y diagnósticos.

El informe señala que EsSalud requiere 725 equipos médicos, entre ecógrafos, tomógrafos y equipos de rayos X. La falta de mantenimiento agrava los retrasos en la atención.

Además, en los últimos cinco años, EsSalud tuvo 12 presidentes ejecutivos, situación que habría afectado la continuidad de la gestión y el mantenimiento de los equipos