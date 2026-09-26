Advierten que casos de sarampión podrían cuadruplicarse en los próximos meses

El exviceministro de Salud Pública, Percy Minaya, advirtió que los casos de sarampión en el Perú podrían triplicarse o cuadruplicarse en los próximos meses, especialmente en ciudades de la Amazonía. Según explicó, estas zonas presentan menores coberturas de vacunación y, por ello, una menor protección frente a la enfermedad.

Primera muerte por sarampión en 23 años

La alerta se produce luego de que se registrara la primera muerte por sarampión en el país después de 23 años. Se trata de un adolescente de 16 años que falleció en Loreto tras presentar complicaciones, entre ellas un cuadro de neumonía. El menor no estaba vacunado.

El especialista señaló que los casos confirmados aumentaron de manera acelerada. De acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, el 26 de julio se registraban 1236 casos, mientras que posteriormente la cifra se aproximó a 2400. La última alerta citada en la entrevista reportó 1747 casos confirmados en la semana epidemiológica 33, con Puno, Arequipa y Cusco entre las regiones con mayor número de casos.

Minaya explicó que el Perú fue certificado como país que había eliminado el sarampión en 2003, pero los casos reaparecieron hace unas 40 semanas. Según indicó, los primeros contagios se registraron en Puno y posteriormente se extendieron hacia otras zonas del país, incluida la Amazonía. También alertó sobre las dificultades para trasladar pacientes desde comunidades alejadas y la existencia de poblaciones con resistencia a la vacunación. Ante este escenario, pidió una respuesta articulada entre el Gobierno central y las autoridades regionales, incluyendo una eventual declaratoria de emergencia.