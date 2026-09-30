Minsa refuerza vacunación contra el sarampión ante aumento de casos en el país

El Ministerio de Salud reforzó las acciones de vacunación contra el sarampión ante el incremento de casos registrados a nivel nacional y el reporte del primer fallecimiento por esta enfermedad. En Loreto, un adolescente de 16 años murió tras presentar complicaciones asociadas al virus.

En Lima Este, las brigadas realizan intervenciones casa por casa. La jurisdicción registra 199 casos sospechosos y 29 confirmados, por lo que las autoridades sanitarias pidieron a la población acudir a los establecimientos de salud, especialmente en los distritos donde se concentra el mayor número de contagios.

Refuerzan vacunación en niños y jóvenes

Maribel Castillo Córdova, responsable de la estrategia de inmunizaciones de la DIRIS Lima Este, señaló que los grupos más afectados comprenden a menores de hasta 11 años y jóvenes de entre 18 y 29 años. Además, recordó que el sarampión es altamente contagioso y puede generar complicaciones graves, como neumonía y encefalitis.

El Minsa amplió la cobertura de vacunación hasta los 10 años y viene intensificando las jornadas dirigidas a menores, principalmente en instituciones educativas. Las autoridades pidieron a los padres y directores facilitar el ingreso de las brigadas para proteger a los escolares y completar las dosis pendientes. Ante síntomas como fiebre y erupciones en la piel, recomendaron acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.