Minsa emite alerta epidemiológica ante riesgo de enfermedades por fenómeno El Niño

ACTUALIZACIÓN

En Piura, los ministros de Defensa y Desarrollo Agrario supervisaron los trabajos de limpieza y evacuación de aguas acumuladas tras las intensas lluvias que inundaron varios sectores. Durante la inspección, se detectó que los sistemas de drenaje funcionaron en algunas zonas, pero otros puntos críticos continuaban anegados por la falta de motobombas.

NOTA ANTERIOR

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la alerta epidemiológica N.° 008-2026 ante los riesgos sanitarios asociados al fenómeno El Niño 2026-2027, que podría generar lluvias intensas, inundaciones y dificultades en el acceso al agua segura. Estas condiciones favorecerían la propagación de diversas enfermedades en el país, por lo que se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud públicos y privados.

Las cifras oficiales reflejan un incremento preocupante de algunas enfermedades. Hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, el Perú registró 71 256 casos de dengue, un aumento del 122 % respecto al mismo periodo de 2025. Asimismo, se notificaron 1 159 363 episodios de enfermedades diarreicas agudas, cifra que representa un incremento del 11,3 %. En tanto, la leptospirosis alcanzó los 13 235 casos notificados, un aumento del 85,5 % frente al año anterior. La alerta también contempla los riesgos relacionados con la malaria y el sarampión.

Como parte de las medidas dispuestas, el Minsa reforzará la detección temprana de casos, la capacidad de diagnóstico de los laboratorios y la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal capacitado. Además, intensificará las acciones de prevención y control de zancudos, promoverá la vacunación y coordinará con los gobiernos regionales y locales para proteger a las comunidades más vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno climático.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron eliminar el agua acumulada en recipientes para evitar criaderos de zancudos, consumir agua potable o desinfectada, mantener una adecuada higiene y evitar el contacto con aguas de inundación. También exhortaron a la población a completar sus vacunas y acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante síntomas como fiebre o diarrea persistente. El sector recordó la importancia de evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal sanitario.