Asegurados de EsSalud denuncian largas esperas para citas médicas y falta de medicamentos

Largas colas, falta de medicamentos y meses de espera para conseguir una cita médica forman parte de las dificultades que denuncian los asegurados de EsSalud. Pacientes de distintos policlínicos señalaron que deben esperar entre dos y tres meses para acceder a una consulta, mientras que otros reportaron demoras de hasta seis meses para recibir atención especializada.

Pacientes denuncian deficiencias en la atención y farmacia

Los asegurados también cuestionaron las dificultades para conseguir una cita, pues algunos deben acudir desde las cuatro o cinco de la mañana sin tener la certeza de encontrar disponibilidad. A ello se suma la falta de medicamentos en las farmacias, donde los pacientes aseguran que reciben recetas incompletas y deben esperar varias horas para recoger sus tratamientos.

En medio de estos reclamos, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, informó que la institución tiene cerca de S/ 2 mil millones pendientes de cobro a gobiernos regionales, municipalidades y empresas privadas. De ese monto, aproximadamente S/ 480 millones corresponderían al sector privado. Según indicó, estos recursos permitirían aliviar la situación financiera de la entidad.

Finalmente, Tomás señaló que EsSalud viene coordinando una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para buscar mecanismos que permitan que los aportes de empleadores y asegurados sean transferidos directamente a la institución y no a los gobiernos regionales. Mientras se evalúan estas medidas, los pacientes continúan esperando mejoras en la atención médica y el abastecimiento de medicamentos.