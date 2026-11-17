El último domingo 15 de noviembre, Panorama informó que cinco hospitales del Perú reportaron problemas relacionados con la distribución de sueros importados de China, por los cuales se pagaron más de 30 millones de soles.

Ante esta situación, el experto en salud pública Omar Neyra sostuvo, en una entrevista con 24 Horas Mediodía, que la adquisición de estos productos se realizó durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. Por ello, señaló que el entonces titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, deberá dar explicaciones sobre lo ocurrido.

“Viene desde el Gobierno de Boluarte y el ministro (César) Vásquez, la historia viene desde ahí (…) El asunto es complejo. Es indignante que salgan a defender un producto que a todas luces que ellos mismos dicen que no pasa la prueba de calidad (…) La indignación está porque el Estado peruano sigue comprando malos productos en sacrificio de la vida de los peruanos”, indicó.

¿CÓMO AFRONTAR LOS CASOS DE DENGUE?

Neyra también expresó su preocupación por un posible incremento de los casos de dengue ante la llegada del fenómeno El Niño. En ese contexto, destacó la importancia de contar con sueros de calidad para la atención hospitalaria y cuestionó el uso de los productos mencionados. “Hospitalariamente el dengue se maneja con suero, pero no con estos”, sentenció el experto en salud pública.