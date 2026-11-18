El dengue continúa siendo una preocupación para las autoridades sanitarias debido al avance de la enfermedad y al riesgo de nuevas infecciones. En lo que va del año, se han superado las 100 muertes confirmadas, por lo que especialistas insisten en reforzar las medidas de prevención ante posibles lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Una de las principales recomendaciones es evitar la acumulación de agua, ya que el mosquito transmisor puede reproducirse en depósitos y recipientes que permanecen sin limpiar o correctamente cubiertos. También se debe eliminar el agua estancada en patios, calles y otros espacios donde pueda convertirse en un criadero.

¿Cómo protegerse de las picaduras del mosquito?

Además de eliminar los focos de reproducción, es importante protegerse de las picaduras. Los especialistas recomiendan utilizar repelentes que contengan DEET o picaridina al 20 %, así como colocar mosquiteros y mallas en puertas y ventanas para reducir el ingreso de mosquitos a las viviendas.

Otra medida de prevención es la vacunación, especialmente en zonas con mayor circulación del virus y en personas que presentan condiciones de riesgo. El dengue tiene cuatro serotipos, por lo que haber contraído la enfermedad anteriormente no garantiza protección frente a una nueva infección.

Ante el riesgo de un incremento de casos por las condiciones climáticas, mantener los espacios limpios, eliminar posibles criaderos y adoptar medidas de protección personal resulta fundamental para reducir la propagación del dengue. La prevención también requiere la participación de las familias y las comunidades.