Jorge Benavides y Carlos Álvarez vuelven a reunirse: “Estará en ‘JB noticias’”

Los reconocidos humoristas volvieron a interpretar a Alejandro Toledo y Eliane Karp, personajes que durante años marcaron una época en el humor nacional.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides marcaron una noche histórica para la comicidad peruana al protagonizar un esperado reencuentro en el estreno del programa "Esta Noche", conducido por Milagros Leiva. La participación de ambos artistas generó gran expectativa entre los seguidores del humor nacional y recordó una de las etapas más exitosas de la televisión peruana.

Los reconocidos humoristas reaparecieron caracterizados con los personajes que los llevaron a consolidarse ante el público peruano: Alejandro Toledo y Eliane Karp. Su ingreso al set despertó nostalgia entre los televidentes, quienes recordaron las imitaciones que durante años se convirtieron en parte de la cultura popular peruana.

Ambos artistas recrearon escenas emblemáticas de la expareja presidencial, que años atrás los posicionaron como una de las duplas más recordadas de la televisión nacional, etapa que compartieron en diversos espacios humorísticos y programas de gran éxito.

¿SE VIENE EL REGRESO DE LA DUPLA HUMORÍSTICA?

Este reencuentro también marca un nuevo inicio para Jorge Benavides y Carlos Álvarez, quienes volverán a compartir escenario el próximo sábado en JB Noticias. La inesperada aparición conjunta ha generado expectativa entre sus seguidores y ha abierto la posibilidad de un eventual regreso de una de las duplas más icónicas de la televisión humorística peruana.