Carlos Cacho elogia el nuevo look de la presidenta Keiko Fujimori y destaca moda peruana

El cambio de imagen de Keiko Fujimori sigue generando conversación tras su juramentación como presidenta de la República. Esta vez, el estilista Carlos Cacho analizó los distintos looks que lució la mandataria durante las actividades oficiales y destacó el trabajo de los diseñadores peruanos.

Cacho sostuvo que ver a Fujimori con una propuesta más moderna y elaborada representa un avance importante, especialmente porque durante años mantuvo un estilo mucho más rígido. “Hemos visto a Keiko Fujimori por años no salir de la camisa blanca”, comentó, al señalar que ahora se le ve más segura, elegante y dispuesta a asumir riesgos en su imagen.

El estilista resaltó que el principal mérito no solo está en diseñar una prenda atractiva, sino en lograr que la presidenta acepte usarla. “El problema no es diseñarle o prepararle algo lindo, sino convencerla de que lo use”, afirmó. Para Cacho, la nueva imagen de Fujimori también funciona como una vitrina para el talento nacional.

En entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”, destacó vestidos y trajes de diseñadores peruanos que acompañaron a Fujimori en momentos claves como el debate, la ceremonia del 28 de julio y la Parada Militar. Además, valoró detalles como el uso de mangas tres cuartos, escotes sobrios, cuellos altos y cortes que estilizan la figura de la mandataria.

Cacho también hizo una mención especial al clutch (bolso de mano) con motivos peruanos elaborado por Meche Correa, al considerar que ese accesorio elevó el look presidencial y reforzó el mensaje de identidad nacional. El estilista comparó este gesto con la forma en que figuras internacionales promueven la moda de sus países a través de sus apariciones públicas.

DISEÑADORES PERUANOS GANAN PROTAGONISMO CON IMAGEN PRESIDENCIAL

Para Cacho, uno de los puntos más resaltados fue el rol de los diseñadores nacionales como parte de la nueva imagen de Fujimori. Cacho mencionó el trabajo de figuras vinculadas a la moda peruana y destacó el uso de textiles nacionales, como la tela peruana de Barrington en uno de los trajes utilizados durante la Parada Militar.

Finalmente, el estilista felicitó al equipo encargado de sus peinados, asesoría de imagen y la moda presidencial. Para Cacho, esta etapa muestra a una Keiko Fujimori más moderna, carismática y conectada con la identidad peruana. “Es una gran ventana para la moda nacional”, subrayó al destacar el impacto que puede tener la presidenta como imagen de los diseñadores del país.