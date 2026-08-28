Vanessa Terkes se confiesa con Milagros Leiva y revela detalles de su vida

La actriz Vanessa Terkes llegó a "Esta Noche" con Milagros Leiva para promocionar la película peruana “Los caminantes de la calle”, un thriller policial que ya se encuentra en salas. Durante la entrevista, pidió que las producciones nacionales puedan competir en mejores horarios frente a las cintas extranjeras.

Terkes señaló que, aunque la película se proyecta en varios cines, algunos horarios no favorecen la asistencia del público. “Lo único que pedimos es una competencia exactamente igual que la que tenemos con otras películas”, afirmó.

La actriz también habló de su presente personal y confirmó que se encuentra feliz junto a Milovan Radovic, a quien describió como una persona inteligente, sensible y con gran capacidad de conversación. Además, agradeció los buenos deseos de su expareja, el ministro Juan Sheput.

Finalmente, Terkes destacó que se encuentra enfocada en nuevos proyectos dentro y fuera de la actuación, con interés en producir, dirigir y trabajar detrás de cámaras. La artista invitó al público a apoyar “Los caminantes de la calle” y al cine peruano en general.