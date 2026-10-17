Madres de futbolistas de la selección peruana estrenan “Las protagonistas de siempre”

Las madres de reconocidos futbolistas peruanos también incursionaron en el mundo digital. Petronila González, conocida como Doña Peta, madre de Paolo Guerrero; María Julia Flores, Doña Mari, madre de Yoshimar Yotún; y Marilú Blanco, madre de Miguel Araujo, lanzaron el podcast “Las protagonistas de siempre”, un espacio en el que buscan compartir sus experiencias, recuerdos y anécdotas vinculadas al fútbol y a la vida familiar. El programa podrá verse todos los viernes a las 7 de la noche a través de YouTube.

La idea nació a partir de un grupo de madres que se reunían desde la época del Mundial y que compartían sus experiencias acompañando a sus hijos durante sus carreras deportivas. Doña Peta contó que una amiga, Carmen Pomareda, les propuso sentarse a conversar y contar sus aventuras. “Teníamos un grupo de madres del tiempo del Mundial que nos juntaban, nos reuníamos siempre. Y hubo una amiga, Carmen Pomareda, nos dio la idea de sentarse y contar sus aventuras”, recordó.

Entre las historias que compartirán están los años que pasaron acompañando a sus hijos desde sus primeros partidos. Doña Mari recordó que debía levantarse de madrugada para trasladarse desde el Callao hasta los escenarios donde jugaba Yotún y llevarle sus alimentos. “Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar y le llevaba su lonchera, sus plátanos, sus cositas”, contó. Doña Peta, por su parte, recordó que una de sus principales preocupaciones era la alimentación de Paolo durante su etapa de formación. “Menestras, menestras. Mucha menestra ha comido con su pescado”, señaló.

ALENTANDO DESDE LAS TRIBUNAS

Las diferencias también aparecen cuando recuerdan cómo vivían los partidos desde las tribunas. Mientras Doña Peta aseguró que no suele gritar durante los encuentros y prefiere analizar posteriormente el desempeño de Paolo, Doña Mari reconoció que sí reacciona desde las tribunas cuando ve jugar a Yotún. “Yo sí soy de gritar”, contó entre risas. Incluso recordó que en algunas ocasiones llegó a enfrentarse con hinchas que hablaban mal de su hijo. “Cuando hablan de mi hijo, sí, me peleo”, afirmó.

La relación con sus hijos y nietos también tendrá un espacio en el programa. Doña Peta contó que tiene 22 nietos y habló de la nueva generación de su familia, mientras Doña Mari recordó que los hijos de Yotún también muestran interés por el fútbol. Ambas destacaron el vínculo que mantienen con sus familias y las experiencias que les dejó acompañar durante años las carreras deportivas de sus hijos. “Las protagonistas” no serán únicamente ellas, sino también las madres que acompañan a sus hijos en cualquier profesión, explicó Doña Mari.