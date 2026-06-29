Terremoto en Venezuela: cifra de fallecidos asciende a 1,719

La cifra de víctimas mortales por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela se elevó a 1,719, según informó la corresponsal Carolina Bigott. Los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas, donde trabajan de manera ininterrumpida para remover escombros y localizar posibles sobrevivientes.

De acuerdo con el reporte, varios de los edificios que colapsaron fueron construcciones levantadas durante el gobierno de Hugo Chávez. La corresponsal indicó que el desplome de estas edificaciones ha reavivado los cuestionamientos sobre la calidad de las obras y las condiciones en las que fueron ejecutadas.

Mientras tanto, la ayuda humanitaria internacional sigue llegando al país caribeño con alimentos, medicinas, equipos de rescate y otros insumos destinados a atender a los miles de damnificados que dejó el desastre natural. Las autoridades y organizaciones de socorro mantienen los esfuerzos para brindar asistencia a las familias afectadas.

LA ZONA MÁS AFECTADA

El estado de La Guaira continúa siendo el más golpeado por el doble terremoto ocurrido en Venezuela. Allí, numerosas familias permanecen durmiendo en las calles luego de perder sus viviendas, mientras persiste el temor por nuevas réplicas y la incertidumbre sobre el futuro de las comunidades afectadas.