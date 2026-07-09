Rodríguez Mackay critica a Gustavo Petro por desconocer resultados electorales en Colombia: “No saben perder”

La crisis política en Colombia volvió a encender las alarmas luego de que el presidente saliente Gustavo Petro cuestionara los resultados electorales y denunciara una supuesta manipulación en favor del presidente electo Abelardo de la Espriella. En medio de este escenario, el excanciller peruano Miguel Rodríguez Mackay y el representante colombiano Alejandro Murcia analizaron el riesgo que enfrenta la transición democrática.

Durante una entrevista en el programa “Esta Noche” con Milagros Leiva, Rodríguez Mackay calificó como una “rabieta” la actitud de Petro y cuestionó que tanto él como Iván Cepeda intenten desconocer el resultado electoral. “No sabe perder y claro, el verdadero desobediente es Iván Cepeda y también el presidente Petro”, afirmó. Para el analista internacional, ambos estarían intentando “sacarle la vuelta a la democracia” al no aceptar el triunfo de De la Espriella.

El excanciller sostuvo que las Fuerzas Armadas colombianas deben responder al orden constitucional y reconocer al presidente electo cuando corresponda. “Las Fuerzas Armadas lo único que tienen que hacer es hacerle caso a la democracia, al presidente electo”, señaló. Además, remarcó que el cambio de mando debe producirse conforme a la Constitución, en medio de una transición marcada por acusaciones cruzadas y alta polarización política.

FUERZAS ARMADAS Y TRANSFERENCIA EN RIESGO

Por su parte, Alejandro Murcia, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior y miembro del Centro Democrático, afirmó que las declaraciones de Petro han desatado una tormenta política en Colombia. Según indicó, el mandatario saliente aseguró tener pruebas sobre una presunta manipulación electoral desde el exterior, argumento que Murcia consideró parte de un intento por mantenerse en el poder. “Es una clara muestra de que pretenden buscar mecanismos para dar un golpe de Estado y mantenerse en el poder”, sostuvo.

Murcia señaló que el Congreso recientemente elegido asumirá funciones el 20 de julio, mientras que el presidente electo Abelardo de la Espriella debe posesionarse el 7 de agosto. También aseguró que la Procuraduría ha respaldado los resultados del Consejo Nacional Electoral, que certifican la victoria de De la Espriella. El representante colombiano advirtió que el principal riesgo no solo estaría en el desconocimiento del resultado, sino en la posibilidad de generar caos y anarquía durante la transición.

Consultado sobre el papel de las Fuerzas Armadas, Murcia sostuvo que estas mantienen una tradición de respeto a la institucionalidad democrática. “Las Fuerzas Militares han tenido una tradición muy sólida de respeto por las instituciones, de respeto por la democracia”, afirmó. Según explicó, tanto el ministro de Defensa como el comandante general de las Fuerzas Militares han señalado que actuarán conforme a lo establecido por la Constitución.