Izquierda vs derecha: Atencio y Combina tuvieron un intenso debate político

La campaña electoral volvió a mostrar uno de sus cruces más intensos. Ronald Atencio y César Combina protagonizaron un encendido debate político marcado por acusaciones, cuestionamientos al modelo económico y posiciones opuestas sobre el futuro del país, en un intercambio moderado por Milagros Leiva que dejó frases directas y fuertes críticas entre ambos políticos.

Desde el inicio, el debate colocó frente a frente a dos visiones políticas totalmente distintas. La primera interrogante giró en torno a por qué los ciudadanos no deberían votar por Roberto Sánchez ni por Keiko Fujimori. Combina afirmó que Roberto Sánchez representa “todo lo malo” que ocurrió en las últimas décadas y lo calificó como un “castillo de TEMU”, mientras que Atencio sostuvo que Keiko Fujimori simboliza “la corrupción, la dictadura y los grupos de poder”.

La confrontación aumentó cuando ambos discutieron sobre quién tiene realmente influencia en la conducción política del país. Mientras Atencio aseguró que “Keiko sigue gobernando desde el Congreso y a través de grupos empresariales”, Combina respondió que “quien no ha sido presidente no puede gobernar” y acusó a sectores de izquierda de haber tenido participación en distintos gobiernos durante los últimos años.

DEBATE POR EL MODELO ECONÓMICO Y EL BANCO CENTRAL DE RESERVA

Otro de los puntos que generó mayor tensión fue el modelo económico peruano y la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR). Atencio señaló que el actual sistema económico “ha generado más pobreza e informalidad” y cuestionó que el país mantenga una economía basada principalmente en exportación de materias primas. Por su parte, Combina defendió la Constitución de 1993 y aseguró que “lo que funciona no se cambia”, señalando que el crecimiento económico peruano responde a ese modelo.

La discusión también alcanzó el papel del presidente del BCR, Julio Velarde. Atencio sostuvo que las instituciones deben prevalecer sobre las personas, mientras Combina remarcó que la independencia del Banco Central es uno de los pilares que debe mantenerse. “Lo bueno se mantiene y lo malo se elimina”, afirmó.

Finalmente, el debate se trasladó hacia la posibilidad de una nueva Constitución y las recientes controversias electorales. Atencio defendió la necesidad de cambios constitucionales argumentando que la actual Carta Magna no protege adecuadamente derechos laborales ni promueve la industrialización, mientras Combina respondió que las propuestas de asamblea constituyente son similares a procesos impulsados por gobiernos de izquierda en otros países. Además, ambos mantuvieron posiciones contrarias sobre presuntas irregularidades electorales y la legitimidad de los resultados en primera vuelta.