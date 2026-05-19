Crisis en San Marcos: rectora Jerí Ramón denuncia intereses detrás de la toma de la universidad

La crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa escalando. La toma de las instalaciones por parte de estudiantes desde hace una semana mantiene cerrada la Decana de América, generando preocupación entre miles de alumnos por la suspensión de actividades académicas y por las consecuencias administrativas y económicas que enfrenta la casa de estudios.

La situación se originó por el rechazo de un sector estudiantil al proyecto de ley 12736, iniciativa que plantea permitir la reelección inmediata de rectores, vicerrectores y decanos en universidades públicas. Los estudiantes que mantienen la medida sostienen que la protesta busca cuestionar presuntas irregularidades dentro de la gestión universitaria y presionar por la apertura de espacios de diálogo.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, la rectora Jerí Ramón rechazó que la toma responda a un intento suyo por permanecer en el cargo y aseguró que el proceso electoral interno ya estaba encaminado antes de que surgiera la polémica. “No había ley de reelección. ¿De qué reelección estaban acusando?”, señaló, cuestionando las versiones que la vinculan directamente con la iniciativa legislativa.

La autoridad universitaria también afirmó que actualmente no puede ingresar a la propia universidad y denunció que cámaras de seguridad fueron bloqueadas y dañadas durante las protestas. Además, sostuvo que detrás del conflicto existirían intereses internos y disputas vinculadas a futuras candidaturas dentro de la institución. “Hay autoridades que están detrás”, manifestó, aunque señaló que no puede atribuir responsabilidades directas sin pruebas.

ACUSACIONES CRUZADAS Y TENSIÓN DENTRO DE LA DECANA DE AMÉRICA

La rectora también respondió a las críticas sobre su administración y negó cualquier manejo irregular de recursos económicos. “Por mi mano no pasa un sol, todo está bancarizado”, afirmó al ser consultada sobre el dinero generado por eventos realizados dentro del campus universitario (Estadio San Marcos).

Mientras el conflicto continúa sin una solución inmediata, San Marcos permanece con sus puertas cerradas y con estudiantes divididos entre quienes respaldan la toma y quienes exigen el retorno de las clases, en medio de una situación que mantiene en incertidumbre a la comunidad universitaria y que, hasta el momento, no muestra avances concretos para la instalación de una mesa de diálogo entre estudiantes y autoridades.