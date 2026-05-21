Luis Dyer revela por qué se unió a Keiko y Melcochita deja inesperado mensaje: “Lo hago por mi país”

El reconocido cómico y sonero peruano Pablo Villanueva, “Melcochita”, volvió a captar la atención pública tras pronunciarse sobre la coyuntura política y expresar abiertamente su respaldo a Keiko Fujimori durante una entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”. A sus 89 años, el artista aseguró sentirse con energía para participar activamente en la campaña electoral y sostuvo que el país necesita tomar una decisión importante en el actual escenario político. “Ya es tiempo de que salga una presidenta”, afirmó.

Durante la conversación, “Melcochita” explicó que su apoyo a la lideresa política no responde a intereses personales, sino a una preocupación por el futuro del país. El artista recordó su cercanía con la familia Fujimori desde hace varios años y señaló que busca evitar situaciones que, según su percepción, podrían afectar al Perú. “No lo hago por mí, lo hago por mi país”, comentó.

En otro momento que generó reacciones, Melcochita aseguró sentirse preparado para asumir el reto de participar en actividades políticas pese a su edad y destacó que la motivación es una cuestión mental. Además, aprovechó el espacio de “Esta Noche” para bromear, cantar y recordar anécdotas personales, manteniendo el estilo humorístico que lo ha caracterizado durante décadas y que continúa conectando con el público peruano.

NUEVA RELACIÓN AMOROSA

La entrevista también dejó momentos relacionados con la vida personal del artista, quien habló sobre su relación con su pareja y respondió a los comentarios que suelen surgir por la diferencia de edad entre ambos. Entre bromas y reflexiones, Melcochita defendió su historia sentimental y resaltó la importancia de la confianza y la tranquilidad en las relaciones personales.

EN BUSCA DE 100 MIL PERSONEROS

Por otro lado, el empresario Luis Dyer reveló detalles de su incorporación al equipo encargado de la búsqueda de 100 mil personeros para esta segunda vuelta electoral. Explicó que mantiene una relación cercana con Keiko Fujimori y su entorno familiar, pero aclaró que no forma parte del partido ni está afiliado al fujimorismo. Según indicó, su decisión responde a una experiencia que vivió durante el proceso electoral del 2021. “Lo hago por amor a mi país”, sostuvo.