Exsacerdote es acusado de abuso: la denuncia que sacude al entorno de Roberto Sánchez

Luis Bazalar, quien se presenta como asesor espiritual del candidato presidencial Roberto Sánchez, volvió al centro de la controversia luego de que se difundieran documentos judiciales, testimonios y peritajes relacionados con un proceso por presunto abuso sexual contra un menor de edad ocurrido en Ayacucho.

Las nuevas pruebas fueron expuestas en “Esta Noche” en la que se presentó el testimonio del abogado Otoniel Paul Ochoa, quien defendió al joven que denunció a Bazalar. Según el letrado, los hechos ocurrieron cuando la presunta víctima tenía 15 años y participaba como acólito en actividades religiosas. De acuerdo con la denuncia, la relación entre ambos se habría prolongado durante varios meses y el menor afirmó ante las autoridades que mantuvo relaciones sexuales con el entonces sacerdote.

Durante el reportaje también se mostraron fragmentos de declaraciones incorporadas al expediente judicial, donde la presunta víctima sostuvo que las relaciones se produjeron aprovechando la influencia espiritual que ejercía Bazalar sobre él. Asimismo, se recordó que el caso llegó a ser evaluado por instancias judiciales que inicialmente dictaron una condena de ocho años de prisión contra el religioso por delitos vinculados a la libertad sexual.

El abogado Ochoa aseguró que la sentencia condenatoria fue emitida por una sala superior de Ayacucho tras valorar testimonios, peritajes y otras pruebas reunidas durante el proceso. Sin embargo, posteriormente la decisión fue revertida por la Corte Suprema mediante un recurso de nulidad. “No nos citaron a la audiencia de vista de la causa acá en Lima y la sala que comandaba el doctor Villa Stein lo absolvió rápidamente”, afirmó el letrado.

CUESTIONAN DECISIÓN JUDICIAL Y RECUERDAN SANCIÓN IMPUESTA POR EL VATICANO

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista con Milagros Leiva, fue la actuación de la Iglesia Católica frente a las acusaciones. Según Ochoa, Bazalar dejó de ejercer funciones sacerdotales luego de una decisión adoptada por las autoridades eclesiásticas. “La Iglesia hizo justicia. Por eso lo sacaron”, señaló el abogado al referirse a las medidas adoptadas por el Vaticano.

El defensor también cuestionó la valoración de algunas pruebas médicas dentro del proceso judicial. Durante la conversación se mencionó la existencia de exámenes y peritajes practicados a la presunta víctima, así como la negativa de Bazalar a someterse a determinadas evaluaciones solicitadas durante la investigación. Estos elementos fueron parte del debate generado tras la difusión del caso.

BAZALAR EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE ROBERTO SÁNCHEZ

La polémica adquiere relevancia política debido a que Luis Bazalar ha sido presentado públicamente como asesor espiritual de Roberto Sánchez durante la actual campaña electoral. Esta cercanía ha generado cuestionamientos sobre el entorno del candidato presidencial y ha reavivado el interés por un caso que, pese a haber concluido judicialmente con una absolución, continúa generando controversia en distintos sectores.