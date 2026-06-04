Cuto Guadalupe conmueve al hablar de su hijo: "Le pediría perdón de rodillas"

Luis Alberto "Cuto" Guadalupe protagonizó uno de los momentos más emotivos en “Esta Noche” al abrir su corazón y hablar sobre la profunda herida que arrastra desde hace casi dos décadas: la distancia con su hijo Elías. El exdefensa de Universitario de Deportes confesó que no lo ve desde que era un niño y aseguró que viajará a Bélgica con la esperanza de reencontrarse con él.

“Lo único que tengo pendiente es ver a mi hijo”, afirmó Cuto Guadalupe durante una entrevista con Milagros Leiva, en la que recordó que Elías actualmente tiene 22 años y que no mantienen contacto presencial desde que el joven tenía apenas tres años. El exfutbolista explicó que viajará junto a sus otros cuatro hijos para que puedan reunirse con su hermano en Bélgica, donde reside actualmente.

Visiblemente conmovido, Guadalupe aseguró que si tuviera a su hijo frente a él le pediría perdón. “Le pediría perdón de rodillas y le diría que me perdone porque en ese momento no me imaginé la magnitud de lo que ha sentido él cuando yo le prometí muchas veces que iba a ir a verlo y nunca viajé”, expresó.

Durante la conversación, el popular "Cuto" reconoció que este tema lo acompaña todos los días y que representa la mayor deuda emocional de su vida. “Lo único que tengo pendiente a mis 50 años es algo que le pido a Dios todos los días: que se pueda dar ese encuentro”, sostuvo al referirse a la posibilidad de abrazar nuevamente a su hijo después de casi dos décadas.

LA HISTORIA DE ABANDONO QUE MARCÓ SU VIDA

El exseleccionado peruano también recordó el dolor que sufrió durante su infancia tras la ausencia de su padre. Contó que no volvió a verlo desde los cinco años y que recién se reencontró con él cuando asistió a su velorio a los diez años. “Yo no quiero que mi hijo pase una situación como esa. Mi papá nunca regresó y yo siempre tuve la ilusión de que algún día me buscara”, relató.

Guadalupe explicó que esa experiencia marcó profundamente su vida y es una de las razones por las que busca reconstruir el vínculo con Elías. “No quiero que mi hijo me vea en un cajón. Voy a buscarlo y no voy a parar hasta que me pueda escuchar”, manifestó.

Finalmente, el exfutbolista destacó la importancia de la fe y aseguró que mantiene la esperanza de lograr el reencuentro. Además, hizo un llamado a la unidad del país en medio del contexto político actual y señaló que, tras las elecciones, los peruanos deberán trabajar juntos para salir adelante. “La fe es lo más lindo de la vida y siento en mi corazón que ese encuentro se va a dar”, concluyó.