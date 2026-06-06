Segunda vuelta: Carlos Espá reafirma su respaldo a Keiko Fujimori y critica a Roberto Sánchez

A pocas horas de la segunda vuelta electoral, el excandidato Carlos Espá reiteró públicamente su respaldo a Keiko Fujimori y cuestionó duramente las recientes alianzas políticas anunciadas por Roberto Sánchez. Durante una entrevista con Milagros Leiva, también destacó las posiciones asumidas por diversas figuras públicas y llamó a los electores indecisos a participar activamente en los comicios.

Espá saludó el respaldo expresado por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a la candidatura de Keiko Fujimori. “Me da mucho gusto de parte del señor Rafael López Aliaga el gesto de grandeza que ha tenido”, señaló. Asimismo, destacó la postura de Carla García, recordando los episodios que vivió su familia durante el gobierno de Alberto Fujimori. “Carla García también ha tenido la grandeza de pensar en el Perú y también se ha definido a favor de Keiko Fujimori”, afirmó.

El analista también cuestionó la posición de algunos excandidatos y líderes políticos que evitaron pronunciarse directamente sobre su voto. En particular, se refirió a la postura de Carlos Álvarez y del exministro Antero Flores-Aráoz Nieto, quien promovió el voto blanco o viciado. “Me llama mucho la atención el cálculo político del señor Nieto”, sostuvo Espá, al considerar contradictorias algunas posiciones asumidas durante la campaña.

Respecto a Roberto Sánchez, Espá aseguró que el candidato habría cometido varios errores en la etapa final de la campaña. “Yo creo que el señor Roberto Sánchez en los últimos tres días ha cometido tres errores garrafales que le van a costar la elección”, indicó. Entre ellos mencionó el cambio de plan de gobierno, la controversia por compromisos vinculados a la liberación de determinados detenidos y la conferencia de prensa realizada junto a diversos aliados políticos.

CUESTIONAMIENTOS A ALIANZAS Y LLAMADO A LOS INDECISOS

Espá también criticó la aparición pública de figuras como Ricardo Belmont y López Chao junto a Roberto Sánchez. “Una repartija, un contubernio horrible y eso creo que también le va a costar la elección a Roberto Sánchez”, afirmó al referirse a las propuestas y acuerdos políticos planteados durante los últimos días de campaña. Asimismo, sostuvo que estas decisiones podrían generar dudas entre los electores que aún no definen su voto.

Finalmente, el analista dirigió un mensaje a los ciudadanos que todavía no han tomado una decisión y a quienes no acudieron a votar en la primera vuelta. “Hay que ir a votar todos. Hay que votar por el Perú y hay que votar por Keiko Fujimori”, expresó. Además, hizo un llamado especial a los jóvenes y a los adultos mayores para que participen en una jornada electoral que, según afirmó, será determinante para el futuro político del país.