Indignación en redes: mujer es criticada por comentario sobre la discapacidad de Luis Galarreta

Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que Elizabeth Flores, mujer que radicada en Estados Unidos, difundiera un video en el que se burlaba de la discapacidad motora de Luis Galarreta. El contenido provocó una ola de críticas de usuarios que consideraron ofensivas sus declaraciones, al tratarse de una condición física derivada de una malformación congénita que marcó la vida del candidato a la vicepresidencia del Perú.

La controversia surgió tras la publicación de un video en el que Flores afirmó: “Dicen que, si gana Keiko y luego la vacan, nos quedamos en las manos de Lucho Galarreta”, comentario que fue interpretado por numerosos usuarios como una burla directa a la discapacidad del integrante de Fuerza Popular. Las reacciones no tardaron en multiplicarse y cuestionaron la utilización de una condición física como recurso para atacar a un adversario político.

Frente a la avalancha de críticas, Flores intentó defenderse argumentando que se trataba de una broma y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, la explicación no logró frenar los cuestionamientos. Diversos sectores señalaron que el caso trasciende la confrontación política y toca un tema sensible relacionado con el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.

VÍNCULOS POLÍTICOS Y ANTECEDENTES DE ELIZABETH FLORES

La controversia también puso nuevamente bajo la lupa la trayectoria política de Elizabeth Flores. Según se pudo conocer, postuló al Congreso por Unión por el Perú en 2021 y posteriormente mantuvo cercanía con figuras políticas como Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Roberto Sánchez. Asimismo, impulsó la creación de una organización denominada “Equidad”, cuyo símbolo representa precisamente a una persona con discapacidad motora, hecho que generó nuevas críticas tras la difusión de su comentario contra Galarreta.