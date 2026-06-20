Laura Bozzo arremete contra Eliane Karp por pedido de clemencia para Toledo

Laura Bozzo volvió a ocupar la atención pública tras protagonizar una acalorada intervención contra Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo. La conductora de televisión se pronunció luego de que Karp solicitara consideración para el exmandatario debido a su delicado estado de salud.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Bozzo rechazó las críticas de quienes aseguran que sus declaraciones nacen del resentimiento (por haber estado en prisión domiciliaria) y sostuvo que su posición responde a una búsqueda de justicia. “Jamás desde el rencor, porque odio el rencor. Creo que el Perú necesita unión”, afirmó. Sin embargo, recordó los difíciles momentos que vivió y aseguró que aquello cambió por completo su vida.

La presentadora relató que el impacto emocional de esa etapa continúa afectándola. “Lo que yo sufrí no se lo deseo a nadie”, expresó al recordar las consecuencias personales y familiares que enfrentó. Asimismo, aseguró que atravesó severos problemas de depresión y que aún continúa luchando contra las secuelas psicológicas que, según dijo, le dejó ese proceso.

Bozzo también lanzó duras acusaciones contra Eliane Karp y Alejandro Toledo, a quienes responsabilizó de haber afectado profundamente su vida. “Si lo que querían era destruirme, verme caída, lo lograron, me destruyeron. a mí ustedes me mataron, señor, me mataron”, manifestó.

En otro momento, la conductora de TV aseguró que hasta la fecha no puede ingresar a Estados Unidos, situación que atribuye a las consecuencias de los hechos ocurridos durante el gobierno de Alejandro Toledo. “Yo tengo dos nietos en Estados Unidos y no puedo entrar por culpa de los señores Toledo. La parte política me vetó”, afirmó.

ANUNCIA DEMANDA CONTRA EL ESTADO PERUANO

Laura, reveló además que prepara una demanda contra el Estado peruano por presuntas vulneraciones a sus derechos durante el proceso judicial que enfrentó años atrás. “Voy a denunciar al Estado peruano. Yo no quiero venganza, yo quiero justicia”, declaró, al sostener que fue privada de su libertad bajo una presunción de culpabilidad que, según afirmó, nunca llegó a demostrarse.

Respecto a la situación de Alejandro Toledo, Bozzo aseguró que no le desea ningún mal y afirmó haberlo perdonado. “Que Dios lo perdone. Yo no tengo nada en contra de él”, señaló. No obstante, cuestionó el pedido de clemencia impulsado por Eliane Karp y sostuvo que antes debe existir justicia.