Huascarán: denuncian fallas logísticas en búsqueda de montañistas desaparecidos

Una tragedia mantiene en alerta a Áncash y al país. Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos desde el lunes en la ruta de ascenso al nevado Huascarán, a más de 6,000 metros sobre el nivel del mar, mientras sus familiares denuncian graves fallas logísticas y falta de apoyo oportuno de las autoridades.

Los desaparecidos fueron identificados como Artidoro Salas, Freddy Mendoza y Alejandro Ugarte, conocido como “Chicho”. Los tres formaban parte de una expedición de montaña y eran conocedores de este tipo de rutas. Sin embargo, el último martes a las 10:15 de la mañana, Alejandro envió un mensaje a su novia que encendió todas las alarmas: “Perdidos”.

Desde entonces, la preocupación creció entre sus familiares, quienes aseguran que se perdió tiempo valioso durante las primeras horas del rescate. Según denunciaron, el helicóptero asignado inicialmente por la Policía Nacional habría estado inoperativo y, posteriormente, se informó que la aeronave solo podía llegar hasta los 4,000 metros sobre el nivel del mar, pese a que los montañistas se encontrarían a unos 6,000 metros.

“La verdad estamos perdiendo las esperanzas porque no tenemos apoyo”, expresó una de las familiares, quien pidió ayuda desesperadamente para ubicar a su ser querido. También señaló que, ante la falta de respuesta efectiva, han buscado apoyo privado de rescatistas y guías de montaña, cuyo servicio podría costar alrededor de S/200,000.

La familia de Artidoro Salas también pidió la intervención urgente de las autoridades, al considerar que la búsqueda no cuenta con una organización adecuada. “Yo quiero volver a ver a mi hermano. Señores autoridades, apóyenme, por favor”, fue el clamor de una de sus hermanas, visiblemente afectada por la falta de resultados.

NUEVA AVALANCHA COMPLICA BÚSQUEDA EN EL NEVADO

En medio del operativo, una segunda tragedia golpeó la zona. Una nueva avalancha registrada el jueves 16 de julio cobró la vida de Ignacio Chinchay y dejó heridos a Edgar Leveriano, guía de montaña, y a Kailash Diagram, turista de la India, quienes luchan por su vida tras el accidente.

Las dificultades operativas, el clima adverso y la falta de equipos adecuados complican la búsqueda de Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas. Sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlos con vida y exigen al Ejecutivo actuar de inmediato, especialmente ante la falta de helicópteros capaces de operar a gran altura en una de las montañas más importantes del país.