Carlos Neuhaus advierte que el Perú no está preparado para El Niño Costero

El riesgo de un nuevo desastre por el Fenómeno El Niño vuelve a encender las alarmas en el norte del país. La falta de obras concluidas, la ausencia de limpieza en cauces y el poco tiempo que queda para actuar generan preocupación entre especialistas, autoridades locales y representantes del sector privado.

El integrante del equipo técnico de Keiko Fujimori, Carlos Neuhaus, advirtió que el Perú no se encuentra preparado para enfrentar los efectos de un posible Niño Costero. Según señaló, en sus recientes visitas a Piura y Trujillo encontró una alta preocupación por las obras pendientes y por la falta de acciones concretas de prevención. “Es un desastre ya lo que se ha dejado de hacer”, afirmó.

Neuhaus expresó especial preocupación por la situación de Piura, donde alertó que el cauce del río no ha sido limpiado ni dragado adecuadamente. Explicó que existe vegetación acumulada en zonas críticas y que, de producirse una crecida, el agua podría buscar salida hacia la ciudad. El especialista sostuvo que nadie respondió con claridad quién se hará cargo de limpiar el cauce del río.

Durante la entrevista, también mencionó la situación de la represa Los Ejidos, ubicada al este de la ciudad de Piura, y los trabajos que quedaron incompletos o mal ejecutados en zonas cercanas al malecón. “Si no se hace mantenimiento, eso va a hacer que el agua busque su salida hacia afuera”, advirtió.

Neuhaus precisó que actualmente no tiene un cargo definido en el próximo gobierno de Keiko Fujimori, pero aseguró que está actuando como ciudadano preocupado. Además, indicó que ha conformado un grupo desde el sector privado para apoyar con propuestas, prevención y articulación frente a la emergencia. Entre los temas que vienen evaluando se encuentran la respuesta sanitaria, la compra de medicamentos y la preparación ante enfermedades como dengue y chikungunya.

NEUHAUS CRITICA FALTA DE ACCIÓN DEL GOBIERNO SALIENTE

El exorganizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 cuestionó que el gobierno saliente no haya tomado previsiones a tiempo frente a una amenaza de gran magnitud. “Se ha perdido valioso tiempo y ahí hay responsabilidad”, sostuvo. También señaló que las Fuerzas Armadas pudieron haber intervenido antes en la limpieza de cauces y labores de prevención.

Finalmente, Neuhaus consideró que el próximo gobierno recibirá una “papa caliente” y deberá tomar decisiones inmediatas para evitar una catástrofe mayor. En esa línea, destacó que Keiko Fujimori haya anunciado un Consejo de Ministros para adoptar medidas rápidas desde el inicio de su gestión. Para Neuhaus, el reto será convocar a personas con experiencia y capacidad de ejecución para enfrentar la emergencia.