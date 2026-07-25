Esta Noche

25/07/2026

Keiko Fujimori renueva su imagen con diseños peruanos hechos en Gamarra

Sue Zacnich, diseñadora peruana reveló que prepara un look especial para la futura mandataria, de cara al desfile militar del 29 de julio.



La moda también comunica poder, cercanía e identidad. En medio de su nueva etapa política, Keiko Fujimori viene renovando su imagen con prendas de diseñadores peruanos, apostando por la confección nacional, los bordados y el talento surgido desde espacios como Gamarra.

Una de las diseñadoras detrás de esta nueva imagen es Sue Zacnich, joven emprendedora dedicada a la sastrería femenina, quien contó que vestir a la presidenta electa representa un honor en su carrera. “Para mí ahora es un honor vestirla”, expresó durante la entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”.

Zacnich explicó que llegó a Keiko Fujimori luego de manifestar en redes sociales su deseo de vestirla. Según contó, un contacto le permitió acercarse al equipo de la presidenta electa y desde entonces empezó a trabajar en trajes a medida. La diseñadora adelantó que prepara un look especial para el 29 de julio, día del desfile militar.

La emprendedora destacó que su especialidad es la sastrería femenina con cortes impecables y que la presidenta electa se muestra abierta a escuchar recomendaciones. “Se deja llevar, escucha consejos también”, señaló. Además, precisó que el equipo que asesora a Fujimori también participa en la definición de estilos, cortes y prendas que se ajusten a su imagen.

Durante la entrevista, también se resaltó que Keiko Fujimori ha venido luciendo piezas de distintos diseñadores peruanos. Se mencionó el trabajo de Cleofé Mendoza en bordados y el de Yirko Civilich, además de las prendas de Zacnich. La apuesta busca mostrar una imagen renovada, con ropa nacional y detalles que rinden homenaje al talento de artesanos y diseñadores del país.

SUE SAGNI Y SU HISTORIA EN LA SASTRERÍA PERUANA

Zacnich contó que su vínculo con la moda nació desde niña, al ver trabajar a su madre, Carmela, quien confeccionaba uniformes para empresas. Esa experiencia familiar despertó su pasión por la sastrería y la llevó a estudiar diseño de modas para luego abrirse camino en un rubro tradicionalmente dominado por hombres.

Actualmente, la diseñadora trabaja con un equipo de más de diez personas y mantiene parte del grupo que formó su madre. Su taller está ubicado en Gamarra, mientras que su atelier se encuentra en San Isidro, donde atiende previa cita. A sus 35 años, Sue Zacnich celebra que su trabajo haya ganado visibilidad tras ser mencionada por Keiko Fujimori y reafirma su apuesta por la moda peruana hecha a medida.


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