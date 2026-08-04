Carlos Bruce propone que peaje del sur sea administrado por la Municipalidad de Lima

El debate por los peajes en Lima volvió a la agenda municipal luego de que el candidato a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, respondiera a los cuestionamientos de Rafael López Aliaga y precisara cuál es su propuesta sobre este tema.

En entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”, Bruce negó que su planteamiento contemple restablecer el peaje de Puente Piedra y aseguró que ese cobro no volvería. Según explicó, su propuesta está enfocada en el peaje ubicado en el sur de la capital, el cual, dijo, debería regresar a la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“El peaje de Puente Piedra está bien eliminado y ese no va a regresar”, afirmó. Según explicó, su propuesta consiste en que el peaje del sur vuelva a ser administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima para generar ingresos destinados al mantenimiento de la infraestructura vial.

PROPUESTA DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS CON TERRENOS FORMALIZADOS

Bruce también presentó una propuesta vinculada a vivienda social. El candidato planteó construir 10 mil viviendas para familias que ya cuentan con un terreno propio, pero que actualmente viven en casas precarias hechas con esteras, adobe, calaminas o techos de plástico.

Según detalló, las viviendas tendrían aproximadamente 38 metros cuadrados, con dos dormitorios, sala, baño y una pequeña lavandería. Además, serían construidas con material noble y con capacidad para resistir un segundo piso.

Bruce explicó que el modelo busca replicar una experiencia aplicada en Surco, donde, según dijo, se construyeron 70 viviendas financiadas con recursos generados por una planta de reciclaje. Para Lima Metropolitana, sostuvo que el financiamiento saldría de tres fuentes: una planta de reciclaje municipal, bonos del Gobierno Central y fondos propios de la comuna limeña.

En otro momento, el candidato también se refirió a la situación financiera de la Municipalidad de Lima. Según Bruce, la actual gestión habría dejado una deuda de 5 mil millones de soles, además de arbitrajes internacionales por más de 4 mil millones de dólares, compromisos que, afirmó, complicarían las finanzas de la próxima administración municipal.

SE SOLIDARIZA CON ALEJANDRO TOLEDO

Respecto al caso de Alejandro Toledo, Carlos Bruce recordó que está distanciado del expresidente desde hace más de 10 años e incluso señaló que fue expulsado de su partido. Sin embargo, sostuvo que, pese a esas diferencias, se debería analizar la posibilidad de otorgarle al menos prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y a las dolencias que presenta. Además, consideró correcta la respuesta de Keiko Fujimori al señalar que cualquier decisión deberá evaluarse con una mirada técnica, médica y humanitaria.