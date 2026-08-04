Policías de la Dirincri son captados en celebración mientras el país enfrenta crisis de inseguridad

En medio de una creciente ola de inseguridad ciudadana, un grupo de efectivos de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri) fue captado participando en una actividad deportiva realizada en el casino policial de La Molina, durante un día laboral.

Las imágenes difundidas en exclusiva por el programa “Esta Noche”, muestran a agentes policiales reunidos desde horas de la mañana en el recinto, donde se desarrollaban actividades por el aniversario de la división. Sin embargo, lo que generó cuestionamientos fue la presencia de bebidas alcohólicas durante el evento, pese a que en el local se advertía la prohibición de ingresar cerveza.

El hecho ocurre en un contexto especialmente sensible para el país, marcado por el avance del crimen organizado, las extorsiones, los sicariatos y más de mil homicidios violentos registrados en el último año, según se mencionó durante el informe.

CUESTIONAN PRIORIDADES DE LA POLICÍA FRENTE A LA INSEGURIDAD

Durante la actividad también fue visto el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de División de Investigación de Robos (Divinrob) de la Dirincri, participando en encuentros deportivos junto a otros efectivos policiales. Asimismo, se señaló que el evento fue inaugurado por el general PNP, Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri.

El caso ha generado críticas debido a que la Dirincri es una unidad especializada en investigar delitos complejos y crimen organizado. Por ello, se cuestiona que una actividad de recreación se haya desarrollado en horario laboral y en medio de una emergencia marcada por la violencia criminal.

Al ser consultado sobre el ingreso de bebidas alcohólicas al local, un administrador del club reconoció que no estaba permitido. “No se puede entrar”, respondió al ser preguntado sobre la presencia de cerveza en el recinto.

El exdirector general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señaló que la Inspectoría de la Policía Nacional debería iniciar las investigaciones correspondientes para determinar qué efectivos participaron en el evento, si estaban de servicio y si incurrieron en alguna falta disciplinaria.

Por su parte, el general Víctor Revoredo señaló que la actividad fue únicamente de carácter deportivo y que no se registró ninguna situación que comprometiera la imagen de la institución policial. En una comunicación telefónica, aseguró que la Policía Nacional continúa trabajando de manera permanente en la lucha contra la criminalidad.

El cuestionamiento se produce mientras el Gobierno prepara una solicitud de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. La presidenta Keiko Fujimori indicó que el objetivo es recuperar el orden y enfrentar con mayor firmeza a la criminalidad.