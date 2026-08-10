Terreno elegido para misa del Papa León XIV en Lambayeque estaría minado

A menos de 100 días de la anunciada visita del Papa León XIV al Perú, una polémica se ha generado en Lambayeque por el terreno donde el Gobierno Regional busca realizar una misa multitudinaria. Documentos oficiales advierten que la zona elegida, ubicada en el distrito de Reque, podría representar un riesgo para los fieles debido a la posible presencia de municiones sin detonar.

El predio promocionado por el gobernador regional Jorge Luis Pérez Flores como escenario para la Eucaristía, fue anteriormente utilizado como polígono de tiro aéreo y terrestre de la Fuerza Aérea del Perú. Por ello, la propia FAP alertó que podrían permanecer en el subsuelo pertrechos militares, restos de municiones o artefactos explosivos remanentes.

Según el oficio al que accedió el programa “Esta Noche”, antes de realizar cualquier actividad en la zona se recomienda contratar una empresa especializada para el rastreo, detección, identificación y remoción de municiones sin detonar. El documento advierte que su presencia podría afectar la integridad de las personas que concurran al lugar.

LIMPIEZA DEL TERRENO PODRÍA TOMAR SEIS MESES

Otro documento señala que el propio gobernador solicitó ante la Presidencia del Consejo de Ministros gestionar el rastreo y remoción de municiones en un polígono de 2969 hectáreas. Sin embargo, de acuerdo con protocolos internacionales mencionados en el reportaje, declarar apto un terreno usado para entrenamiento militar podría tomar al menos seis meses.

Pese a estas advertencias, el gobernador de Lambayeque aseguró que la misa se realizará en el lugar, pero sin tocar las zonas de mayor riesgo. También sostuvo que la Fuerza Aérea ya tendría identificado el punto donde se realizaron prácticas antiguas y que se vienen desarrollando trabajos especializados en el área.

No obstante, el informe técnico citado advierte que durante una inspección visual superficial se identificaron 40 municiones aéreas con espoleta, pertrechos y esquirlas con una antigüedad aproximada de 40 años, algunas en avanzado estado de degradación y sin haber cumplido su ciclo de detonación.

El caso genera preocupación porque la visita del Papa León XIV representa uno de los eventos religiosos más importantes para el país. Frente a las advertencias técnicas, se cuestiona por qué el Gobierno Regional de Lambayeque insiste en mantener como sede un espacio observado por la FAP, cuando aún no se descarta la presencia de otros artefactos peligrosos bajo el terreno.