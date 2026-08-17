Meteorólogo advierte lluvias intensas en la costa por Niño costero y DANA

El Perú viene enfrentando un escenario climático cada vez más complejo, mientras en varias regiones se vienen registrando lluvias, aniegos y condiciones atmosféricas inusuales para esta época del año. En Lima, las recientes precipitaciones dejaron viviendas afectadas y evidenciaron la falta de preparación ante posibles eventos más intensos.

Al respecto, el ingeniero meteorológico Jonathan Cárdenas explicó qué fenómenos están detrás de estas lluvias y qué podría ocurrir en los próximos meses.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, el especialista advirtió que el país ya atraviesa condiciones asociadas al Niño costero, un fenómeno que no se presenta solo por algunos días, sino que puede extenderse durante varios meses y elevar el riesgo de lluvias intensas en la costa.

“No es algo que recién va a llegar, sino que ya tenemos varios meses en condiciones del Niño costero”, señaló Cárdenas, al explicar que este escenario ya había sido advertido desde febrero por el ENFEN.

Cárdenas explicó que las recientes precipitaciones registradas en Lima no respondieron únicamente al Niño costero, sino también a la presencia de una DANA, una depresión aislada en niveles altos que generó inestabilidad atmosférica y favoreció la caída de lluvia constante durante varias horas. “La DANA es una masa de aire muy frío que está entre los 5 mil y 12 mil metros de altura”, explicó el especialista.

El meteorólogo precisó que este fenómeno consiste en una masa de aire muy frío ubicada entre los 5 mil y 12 mil metros de altura, que al encontrar humedad disponible puede provocar nieve, granizo, lluvia o llovizna, dependiendo de la zona y la altitud.

LIMA REGISTRÓ EN UNA TARDE CASI LA LLUVIA DE TODO UN AÑO

Según explicó Cárdenas, en zonas como Villa María del Triunfo (VMT) se acumuló cerca de 10 milímetros de lluvia, una cifra elevada para Lima si se considera que la capital suele acumular aproximadamente entre 12 y 15 milímetros en todo un año.

El especialista señaló que, en condiciones normales, Lima habría registrado apenas una garúa ligera. Sin embargo, el calentamiento del mar, asociado al Niño costero, incrementó la humedad en la atmósfera y provocó precipitaciones más persistentes. “En una sola tarde hemos tenido la precipitación de casi todo el año”, advirtió.

Cárdenas advirtió que el mayor riesgo llegaría con la temporada de lluvias de verano, cuando el calentamiento del mar podría favorecer precipitaciones más intensas. En ese escenario, zonas vulnerables de Lima y de la costa podrían enfrentar activación de quebradas, inundaciones y huaicos.

Finalmente, el meteorólogo aclaró que todavía no es posible precisar una fecha exacta para eventos extremos, pero sí advirtió que existe una alta probabilidad de lluvias por encima de lo normal en la costa norte y centro del país. Frente a ello, pidió que las autoridades tomen acciones preventivas antes del inicio de la etapa más crítica.