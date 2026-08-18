Fiscalía en la mira: Lava Jato, Eficcop y Cuellos Blancos costaron más de S/87 millones

El Ministerio Público queda nuevamente bajo cuestionamiento tras revelarse los millonarios gastos realizados por distintos equipos especiales de fiscales durante los últimos años. En un informe presentado por “Esta Noche” con Milagros Leiva, se expuso que los tres grupos fiscales habrían demandado más de S/ 87 millones del presupuesto público.

Según lo revelado por el programa, los equipos vinculados a los casos Lava Jato, Eficcop y Cuellos Blancos del Puerto generaron fuertes desembolsos en remuneraciones, logística, viáticos, bienes y contratación de personal. La cifra total expuesta asciende a S/ 87 millones 526 mil.

Uno de los casos mencionados fue el del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, conocido como Eficcop, liderado por la fiscal Marita Barreto. Según la información presentada, entre los años 2022 y 2025 este grupo habría costado S/ 10 millones 519 mil 331, principalmente en remuneraciones al personal fiscal y administrativo.

CUELLOS BLANCOS HABRÍA SUPERADO LOS S/ 50 MILLONES

El informe también puso bajo la lupa al equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, cuyo gasto total habría llegado a S/ 50 millones 248 mil 783. De ese monto, más de S/ 47 millones habrían sido destinados a la contratación de fiscales.

Otro de los equipos mencionados fue el de Lava Jato, vinculado a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, cuyo costo habría superado los S/ 26 millones, de acuerdo con lo expuesto en el programa “Esta Noche”.

Al ser consultado sobre estos gastos, un ministro de Defensa Rafael Belaúnde Llosa cuestionó el manejo de algunas investigaciones fiscales y señaló que, en su opinión, se habría abusado de la figura de la colaboración eficaz.

“Creo que se han excedido en la utilización de la figura de la colaboración eficaz, que en muchos casos ha servido como instrumento de extorsión”, afirmó, al sostener que algunas investigaciones se habrían construido sobre tesis fiscales que no necesariamente permitieron llegar a la verdad.