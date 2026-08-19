Fiscal Marita Barreto bajo investigación por compra de lujosa casa en Asia

La fiscal Marita Barreto quedó nuevamente en el centro de la controversia luego de que se dispusiera una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, esto, tras conocerse la compra, construcción y posterior transferencia de una casa de campo ubicada en un exclusivo condominio de Asia.

El caso fue expuesto por “Esta Noche” con Milagros Leiva, en que según documentos la propiedad fue adquirida inicialmente como terreno en el 2018 por US$ 60 mil, pero posteriormente habría sido ofrecida en venta por US$ 500 mil, con una vivienda de dos pisos y acabados de alto valor.

Según lo revelado, la investigación contra Barreto fue derivada a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Además, su hijo Jorge Luis Solís Barreto también fue incluido como presunto cómplice del delito de enriquecimiento ilícito.

“Esta Noche” expuso que, en noviembre del 2024, Barreto realizó un anticipo de legítima a favor de su hijo, convirtiéndolo en propietario del inmueble. Sin embargo, la fiscal habría conservado un usufructo vitalicio, lo que le permitiría seguir gozando de los beneficios de la propiedad.

FISCAL DE LA NACIÓN PIDE RESPETAR DEBIDO PROCESO

Consultado por el caso, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, explicó que Barreto no cuenta con prerrogativa de antejuicio, por lo que la investigación no se tramita directamente en la Fiscalía de la Nación, sino en una fiscalía suprema anticorrupción.

“Si se acredita que efectivamente tiene un desbalance patrimonial vinculado con el ejercicio del cargo, habría incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito”, señaló Gálvez.

El fiscal precisó que este delito puede tener una pena grave, aunque remarcó que todavía se trata de una investigación preliminar y que deben respetarse la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Si ella explica bien el origen del dinero, no le va a pasar nada”, sostuvo Gálvez, al indicar que la transferencia del inmueble a su hijo podría ser evaluada como un indicio, pero que todavía debe ser investigada.

En otro momento también se abordó el caso de un viaje de Barreto a Punta Cana en el marco de diligencias vinculadas a Sada Goray. Sobre este punto, Gálvez indicó que las investigaciones relacionadas con funcionarios de la Diviac se encuentran en fiscalías provinciales, debido a que los policías investigados no tienen fuero especial.

Finalmente, el fiscal de la Nación se refirió a otros casos, como los gastos de equipos especiales, el caso Lava Jato, Cuellos Blancos, presuntas irregularidades en la Diviac y cuestionamientos contra fiscales que, según dijo, habrían perseguido a magistrados supremos. Gálvez afirmó que el Ministerio Público necesita reformas y aseguró que el sistema de lavado de activos será revisado y fortalecido.