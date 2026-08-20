Caso Andrés Hurtado: Magaly Medina y Alfredo Zambrano citados para declarar

El Ministerio Público atribuye al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, el presunto delito de tráfico de influencias por presuntamente haber ofrecido a la conductora Magaly Medina su capacidad de intervención ante la entonces presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa. Según la investigación fiscal, Hurtado habría asegurado que podía gestionar la remoción de las juezas que tenían a su cargo los procesos judiciales iniciados por el exfutbolista Jefferson Farfán contra la presentadora.

De acuerdo con la disposición de inicio de diligencias preliminares de la carpeta fiscal 364-2024, Hurtado habría mencionado que podía intervenir ante Vidal La Rosa para retirar a las magistradas Rosario Mitacc Parra y Carolina Tello Meneses. La primera tenía a su cargo un proceso por difamación agravada, mientras que la segunda estaba a cargo de una denuncia por violación a la intimidad presentada por Farfán contra Medina.

Los cambios de magistradas se concretaron mediante la resolución administrativa 000303-2023-P-CSJLI-PJ. En el caso de Mitacc Parra, esta ya había fijado fecha para dictar sentencia en la querella por difamación cuando fue reemplazada bajo el argumento de una supuesta baja productividad. En la misma resolución, Vidal La Rosa dio por concluida la designación de Tello Meneses en el proceso por violación a la intimidad. En el marco de estas diligencias, Magaly Medina y su esposo, el abogado Alfredo Zambrano, fueron citados para brindar sus declaraciones.

NAKAZAKI SE PRONUNCIA

El abogado penalista César Nakazaki señaló que, por ahora, se trata de una investigación preliminar y que existen indicios que deberán ser esclarecidos por el Ministerio Público. “Es muy difícil sacar conclusiones y hacer un análisis” en esta etapa, sostuvo al referirse a la posibilidad de que Hurtado haya intercedido en favor de Medina. La investigación deberá determinar si efectivamente existió una intervención irregular y si los hechos configuran el presunto delito de tráfico de influencias.