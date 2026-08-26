“Chibolingate”: declaración de Andrés Hurtado complican situación de jueza María Vidal La Rosa

Un nuevo capítulo del caso “Chibolingate” pone nuevamente bajo la lupa a Andrés Hurtado y a la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de conocerse detalles de la llamada carpeta 364-2024, vinculada al intento del conductor de acogerse a la colaboración eficaz.

De acuerdo con la documentación difundida por “Esta Noche” con Milagros Leiva, Hurtado habría declarado en octubre de 2024 sobre su presunto vínculo de amistad con la magistrada, así como sobre viajes, hoteles, pasajes y supuestos acuerdos vinculados al Poder Judicial.

“Ella me ha pedido de diferentes formas que niegue nuestro vínculo de amistad, que es muy estrecho y hemos hecho negocios vinculados al propio Poder Judicial”, se lee en parte de la declaración atribuida a Andrés Hurtado como aspirante a colaborador eficaz.

La carpeta también incluiría fotografías, videos y conversaciones de WhatsApp relacionadas con viajes a Miami, reservas de hoteles, pasajes y encuentros en los que, según lo declarado, se habrían conversado presuntos acuerdos para contratos con el Poder Judicial.

ABOGADOS DE ANDRÉS HURTADO SE ENFRENTAN POR DECLARACIÓN

El actual abogado de Hurtado, Paco Castillo, sostuvo que su patrocinado habría firmado documentos sin leerlos o habría sido inducido a declarar bajo una supuesta manipulación de su defensa anterior.

“Cuando yo asumí la defensa de Andrés, me dijo que él habría firmado documentos sin leerlos”, afirmó Castillo, al cuestionar la validez de lo declarado en aquella carpeta.

Sin embargo, el abogado Elio Riera, anteriormente vinculado a la defensa de Hurtado rechazó las insinuaciones y pidió que se precise quién habría manipulado al conductor. Además, advirtió que, si se menciona su nombre sin pruebas, procederá legalmente.

La jueza Vidal La Rosa ha negado públicamente mantener una amistad con Andrés Hurtado. No obstante, en la carpeta se mencionan presuntos pagos de pasajes, hospedajes, viajes familiares y registros de comunicaciones que ahora vuelven a generar cuestionamientos.

“Sí, lo conozco, pero no tengo amistad con él”, declaró anteriormente la magistrada sobre su vínculo con Hurtado. La documentación también menciona un inmueble en Magdalena, alquilado mediante un proceso de selección directa por S/ 31 millones.