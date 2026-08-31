Alcalde de Lima plantea plan para reducir armas ilegales y reforzar seguridad

La inseguridad ciudadana, el uso de armas de fuego, el uso de uniformes policiales por criminales y la necesidad de articular mejor a las autoridades volvieron al centro del debate tras la matanza en Trujillo. En ese contexto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, analizó la situación criminal y planteó medidas para enfrentar el avance de la delincuencia.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, Reggiardo sostuvo que la violencia criminal se encuentra instalada en distintas zonas del país, incluyendo Lima, el norte y otras regiones afectadas por delitos como secuestros, extorsiones y ataques armados.

El alcalde señaló que uno de los puntos más urgentes es controlar la circulación de armas ilegales, debido a que estas son utilizadas de forma reiterada en hechos delictivos.

“Tenemos que trabajar arduamente en establecer un plan rápido para tratar de erradicar o por lo menos reducir la enorme cantidad de armas ilegales que existen”, afirmó.

Reggiardo advirtió que ingresan armas de distintos calibres por las fronteras del país y que también existiría corrupción en torno a su comercialización y circulación. Por ello, planteó evaluar una amnistía temporal para la entrega voluntaria de armas, seguida de medidas más drásticas contra quienes mantengan armamento ilegal.

REGGIARDO PIDE MAYOR ARTICULACIÓN CONTRA LA CRIMINALIDAD

El alcalde también se refirió a la venta de uniformes policiales y señaló que debe existir un mayor control, ya que los delincuentes podrían utilizarlos para cometer delitos y generar temor entre la población.

Además, sostuvo que el problema de la inseguridad no se resolverá únicamente con cambios en la Policía o en el Ministerio del Interior, sino con una estrategia multisectorial liderada desde el más alto nivel del Estado.

“El gran problema de la inseguridad es liderazgo. Se tiene que controlar esto desde los distintos sectores”, indicó.

Reggiardo planteó que debe existir una cabeza articuladora que coordine con la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y otros sectores como Educación, especialmente para trabajar también la prevención.

En esa línea, informó que la Sucamec autorizó a Emape a realizar labores de seguridad con uso de armas de fuego, lo que, según dijo, permitirá proteger espacios administrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El alcalde precisó que se contará con personal capacitado, entre ellos licenciados de las Fuerzas Armadas, para reforzar la seguridad en zonas donde la municipalidad tiene responsabilidad operativa.

Reggiardo también sostuvo que las municipalidades distritales han trabajado durante años como “islas” en seguridad ciudadana, por lo que consideró necesario centralizar servicios de videovigilancia, tránsito, semaforización y respuesta ante emergencias.

¿TRENES DONADOS IRÁN A TACNA?

En otro momento de la entrevista, el alcalde se pronunció sobre los trenes donados y explicó que Lima cuenta con 96 coches, de los cuales una parte podría eventualmente destinarse a rutas del sur del país, como Tacna-Arica o Puno, siempre que se cumplan las evaluaciones correspondientes.

Finalmente, Reggiardo defendió las obras ejecutadas durante su gestión y aseguró que se han entregado más de 50 kilómetros de vías nuevas en distintos puntos de Lima. Además, afirmó que continuará trabajando en infraestructura, seguridad ciudadana y otros servicios metropolitanos hasta el final de su administración.