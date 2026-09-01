Caso Sada Goray: revelan audios sobre viaje de policías de la Diviac a Punta Cana

Nuevos audios difundidos en “Esta Noche” vuelven a poner bajo la lupa el viaje de tres efectivos policiales de la Diviac a Punta Cana, donde se realizó una diligencia vinculada a la empresaria investigada Sada Goray. El caso genera cuestionamientos por la presunta presencia irregular de los agentes durante la toma de declaración y por las versiones que se dieron posteriormente sobre ese desplazamiento.

Según lo expuesto en la investigación, los policías involucrados serían Carlos Enrique Martínez García, conocido como el capitán Martínez, Gian Marco Dueñas y Carla Arenas Mercado, quienes habrían viajado a República Dominicana sin autorización formal para participar en la diligencia.

Los audios difundidos recogen conversaciones atribuidas al capitán Martínez con el abogado de Sada Goray, Francisco Álvarez, en las que se expresaría preocupación por la posibilidad de que sus nombres aparezcan vinculados a la diligencia.

“Ahí no puede salir nuestro nombre porque ahí sí nos van a cortar la cabeza”, se escucha en uno de los audios presentados.

AUDIO REVELA PRESUNTA SUGERENCIA PARA QUE SADA GORAY NO DECLARE

Uno de los puntos más cuestionados de la conversación es cuando el efectivo habría sugerido que Sada Goray no declare sobre la presencia de los policías en Punta Cana. “Que no mienta, sino que no declare nada más”, se escucha en el audio difundido por el programa.

El abogado Francisco Álvarez reconoció que recibió llamadas de Martínez y señaló que el efectivo le habría dado recomendaciones sobre cómo debía declarar su patrocinada. Además, calificó la situación como incómoda.

En el reportaje, se menciona que Martínez había sostenido anteriormente que su presencia en Punta Cana respondió a un viaje de turismo y que coincidió con la fiscal Marita Barreto y la diligencia de Sada Goray de manera casual.

Sin embargo, según lo revelado en “Esta Noche”, las nuevas conversaciones y testimonios contradicen esa versión. El programa también citó el acta de entrevista de Ítalo Arbulú Ortega, quien habría señalado que Martínez y Dueñas realizaron preguntas y repreguntas a Sada Goray, mientras que Carla Arenas habría tipeado actas vinculadas a la diligencia.

Otro elemento expuesto fue un pantallazo de un archivo relacionado con el acta fiscal de entrevista preliminar de Sada Goray, donde figuraría como último usuario que guardó el documento el capitán de la Policía Nacional Carlos Martínez García.

La investigación relacionada con Martínez, Dueñas, Arenas, el entonces jefe policial Harvey Colchado y Walter Lozano Pajuelo por presuntos delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y organización criminal fue archivada por la fiscal provincial Fanny Uribe.