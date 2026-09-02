Ministro de Defensa defiende trabajo policial tras dudas por detenidos en secuestro de empresario minero

Las dudas sobre si los detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo serían realmente quienes ejecutaron el ataque siguen generando debate. Las imágenes del crimen, la rapidez de las capturas y las versiones que circulan en redes sociales han abierto interrogantes sobre la identidad, el rol y la participación de los arrestados en este violento caso vinculado al crimen organizado en La Libertad.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, respondió a los cuestionamientos y defendió la actuación de la Policía Nacional del Perú, al sostener que las capturas se realizaron sobre la base de tecnología, geolocalización y triangulación de llamadas.

Belaúnde aseguró que confía en la versión oficial brindada por la Policía y descartó que se trate de una captura armada o sin sustento. Según explicó, la investigación permitió ubicar primero a un sujeto identificado como Julio, quien habría tenido comunicación constante con integrantes vinculados a la organización criminal “Los Pulpos”.

“Yo confío en lo que sostiene la Policía, que son (los que perpetraron los asesinatos y secuestro)”, afirmó el ministro al ser consultado sobre si los detenidos presentados serían realmente los responsables del ataque.

DUDAS SOBRE DETENIDOS POR CASO JENSS LARA

Uno de los puntos más cuestionados fue si la contextura y la estatura de los detenidos coinciden con las personas captadas en los videos del ataque. Belaúnde señaló que, por lo observado, no considera que exista una contradicción evidente y sostuvo que será la investigación la que determine responsabilidades.

El ministro indicó que las imágenes disponibles deben ser analizadas con pericias y que no se puede descalificar una investigación policial solo por especulaciones surgidas a partir de videos borrosos o ángulos parciales.

“No podemos tener este impulso de descalificar una investigación que está progresando y que ha dado resultados”, afirmó.

Belaúnde explicó que los detenidos tendrían antecedentes y vínculos con actividades criminales, y sostuvo que las organizaciones dedicadas al sicariato suelen captar a personas desde muy jóvenes. Además, señaló que la Policía venía siguiendo comunicaciones relacionadas con Óscar Cruz Basilio, alias “Óscar”, y con otro investigado recluido en el penal de Picsi, en Chiclayo.

DESCARTA HABER INTERVENIDO EN DILIGENCIAS

El titular del Ministerio de Defensa también negó haber participado en interrogatorios o diligencias policiales, luego de que se difundiera una fotografía suya en una dependencia donde estaban los detenidos.

“No he participado en ningún interrogatorio ni diligencia”, sostuvo Belaúnde, quien explicó que acudió a Trujillo por el estado de emergencia vigente y porque las Fuerzas Armadas tienen un rol de apoyo en la zona.

El ministro también se refirió a la posibilidad de que los autores del ataque hayan usado supresores, conocidos comúnmente como silenciadores, aunque precisó que ese punto deberá ser confirmado por las pericias balísticas.

En otro momento, Belaúnde explicó que el caso está relacionado con la disputa criminal entre "Los Pulpos" y "La Jauría", organizaciones que, según dijo, operan en La Libertad y estarían vinculadas al cobro de cupos en actividades económicas ligadas al oro informal o ilegal.

“La Libertad y Trujillo especialmente están tomadas por dos organizaciones criminales: Los Pulpos y La Jauría”, señaló.

Respecto a Jenss Lara, el ministro sostuvo que su liberación habría sido producto de gestiones realizadas por su familia, aunque evitó dar detalles para no poner en riesgo a los afectados. También indicó que el ataque fue atípico, pues no solo se produjo el secuestro, sino también el asesinato de cuatro personas, lo que calificó como una demostración de fuerza criminal.

NUEVO MARCO LEGAL, PENALES Y FENÓMENO EL NIÑO

El titular de Defensa planteó que organizaciones criminales como “Los Pulpos y La Jauría” sean consideradas bajo una nueva figura vinculada al terrorismo urbano, debido a que utilizan armas de guerra, explosivos y violencia extrema para obtener poder económico mediante el terror.

Además, advirtió que los penales siguen siendo un punto crítico, porque desde allí se coordinan extorsiones y crímenes, por lo que planteó un nuevo marco legal para reforzar los controles con escáneres, detectores y bloqueo efectivo de comunicaciones. “Los penales son una coladera”, expresó.

Finalmente, Belaúnde sostuvo que el Gobierno necesita que el Congreso apruebe con urgencia las facultades solicitadas para que las Fuerzas Armadas puedan actuar con mayor capacidad frente a organizaciones criminales. Además, indicó que se viene coordinando la operatividad de helicópteros ante el posible impacto del Fenómeno El Niño, debido a las dificultades para conseguir repuestos rusos por la guerra en Ucrania.