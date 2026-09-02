Exasesor de Bukele pide controlar penales para frenar extorsiones y crimen organizado en Perú

El incremento de homicidios, extorsiones, secuestros y ataques ha puesto nuevamente en debate si el Perú debería aplicar medidas similares a las ejecutadas por Nayib Bukele en El Salvador. En ese contexto, el consultor salvadoreño en seguridad ciudadana Luis Contreras analizó la situación del país y advirtió que la violencia criminal ya muestra señales de expansión territorial.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, Contreras sostuvo que el Perú atraviesa una etapa crítica frente al crimen organizado y que algunas zonas del país ya presentan características similares a las que vivió El Salvador antes de la aplicación del llamado modelo Bukele.

“Perú está en un estado prebukele”, afirmó el también exasesor del presidente salvadoreño, al señalar que la violencia se ha normalizado y que los estados de emergencia se han vuelto frecuentes sin generar resultados visibles para la población.

Contreras recordó que en El Salvador el control de las pandillas se logró con voluntad política, control penitenciario, fortalecimiento de inteligencia y depuración de instituciones comprometidas con la corrupción o el crimen.

CONTRERAS PIDE CONTROLAR PENALES Y FORTALECER INTELIGENCIA

El consultor señaló que uno de los principales problemas en América Latina es que los penales funcionan como centros logísticos para organizaciones criminales. Por ello, consideró que el primer paso para enfrentar la inseguridad es impedir que desde las cárceles se sigan ordenando extorsiones, secuestros y asesinatos.

“Un gobierno que no controla los penales, ¿cómo va a controlar la seguridad pública en las calles?”, cuestionó.

Contreras explicó que en El Salvador se cortaron las comunicaciones cerca de los centros penitenciarios y se reforzó la inteligencia penitenciaria para evitar que los pandilleros siguieran dirigiendo operaciones desde prisión.

El especialista también señaló que el crimen organizado en el Perú no busca necesariamente derrocar al Estado, sino convivir con él mediante operaciones criminales, cobro de cupos y control económico de actividades formales e informales.

Según indicó, el país enfrenta una “microsegmentación criminal”, con bandas como “Los Pulpos”, grupos vinculados a la minería ilegal y otras organizaciones que han ampliado su capacidad de acción.

Contreras advirtió que la expansión del crimen no solo se mide por los homicidios, sino también por las extorsiones, el control territorial y la capacidad de las bandas para infiltrarse en economías locales. “La seguridad pública es la piedra angular de la economía”, advirtió.

El consultor sostuvo que el gobierno de Keiko Fujimori necesita rodearse de un equipo técnico y político capaz de ejecutar un plan de seguridad con resultados. Además, remarcó que el crimen no se elimina, sino que se neutraliza con estrategia, inteligencia y decisión política.

Finalmente, Contreras afirmó que la seguridad pública es la base para la recuperación económica y democrática de un país. Por ello, pidió que el Estado actúe con firmeza, controle los penales, recupere territorios tomados por bandas criminales y evite seguir normalizando la violencia.