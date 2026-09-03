¡Exclusivo! Camioneta usada en masacre de Trujillo figura a nombre de un policía

Nuevas revelaciones surgen en la investigación por el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. La camioneta Toyota Hilux blanca de placa BNG-906, señalada por la Policía Nacional como el vehículo investigado por su presunta participación en el operativo ejecutado por falsos agentes policiales, figura en los registros de Sunarp a nombre de Orlando Santos Chávez, un efectivo de la Policía Nacional.

De acuerdo con el testimonio de Santos Chávez para el programa Esta Noche de Milagros Leiva, la camioneta fue adquirida el 26 de agosto de 2026, apenas cuatro días antes del brutal secuestro al empresario Jenss Lara. El propietario confirmó que la camioneta fue trasladada recientemente hacia Chiclayo y afirmó que, hasta el momento, ningún agente policial se había acercado para detenerla o solicitarle una declaración.

La Policía Nacional del Perú, a través de un pronunciamiento, había informado previamente que la placa BNG-906 había sido clonada y que, tras las diligencias, se determinó que dicha identificación correspondía originalmente a una Toyota Hilux de propiedad particular. A partir de esa información se pudo identificar al propietario del vehículo, quien además aparece en registros anteriores como efectivo policial.

SE SOMETE A LAS INVESTIGACIONES

Ante las interrogantes surgidas, el suboficial Orlando Santos Chávez manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y presentar documentación para demostrar que no tuvo participación en el hecho. “Estoy apto y disponible a dar declaración al 100% para poder deslindar de todo hecho delictivo”, sostuvo. La investigación deberá determinar cómo terminó el vehículo vinculado a la incursión de los falsos policías.