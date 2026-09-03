Luis Miguel Llanos y Stefano Miranda debaten sobre inseguridad ciudadana

La propuesta del Gobierno de considerar a sicarios y extorsionadores como terroristas generó un amplio debate sobre las herramientas que deberían utilizarse para enfrentar la creciente inseguridad en el país. Durante una entrevista en el programa Esta Noche, Luis Miguel Llanos y el abogado Stefano Miranda expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de aplicar esta denominación a las organizaciones criminales que operan en ciudades como Trujillo.

Para Miranda, antes de modificar la calificación jurídica de estos grupos, se debe evaluar su naturaleza y las herramientas que ya tiene el Estado para combatirlos. El abogado destacó el trabajo realizado por unidades policiales especializadas y señaló que existen avances en la investigación del secuestro ocurrido en Trujillo, incluyendo evidencia digital, armas y vehículos incautados, además de nuevas detenciones relacionadas con el caso.

Llanos, por su parte, sostuvo que el país atraviesa una pérdida de territorio frente a las organizaciones criminales y afirmó que lo ocurrido puede ser considerado una forma de “terrorismo urbano”. También cuestionó algunas actuaciones de las autoridades durante la investigación del secuestro y pidió que las hipótesis sean contrastadas con pruebas. Miranda coincidió en la necesidad de esclarecer cualquier irregularidad, pero advirtió que no se pueden convertir versiones o sospechas en conclusiones sin evidencia.

MASACRE EN TRUJILLO

Ambos especialistas también discutieron la coordinación entre la Policía y la Fiscalía, así como las diligencias realizadas durante la investigación del crimen de Trujillo. Miranda defendió el trabajo de los agentes especializados y destacó la participación de personal capacitado en negociación de secuestros. Al cierre del debate, la conductora Milagros Leiva remarcó la necesidad de que las autoridades presenten pruebas y resultados concretos frente a la ola de criminalidad que afecta al país.