EXCLUSIVO: Óscar Arriola defiende capturas y sostiene que estarían vinculados a “Los Pulpos”

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, respondió a las dudas generadas por las capturas realizadas tras el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. El caso ha provocado cuestionamientos por la rapidez de las detenciones, la identidad de los arrestados y la forma en que se ejecutó el ataque.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, Arriola explicó que, tras conocerse el crimen, la presidenta Keiko Fujimori dispuso que un equipo especializado viaje a La Libertad para asumir las investigaciones. Según detalló, participaron oficiales de homicidios, secuestros, inteligencia criminal y la Dirección de Investigación Criminal.

El jefe de la PNP sostuvo que, desde el inicio, la principal línea de investigación apuntó a la organización criminal "Los Pulpos", debido al modus operandi, la violencia del ataque y el uso de prendas similares a uniformes policiales. “Por el comportamiento criminal y el modus operandi, Los Pulpos 100% cerrados”, afirmó Arriola.

PNP LLEGÓ A DETENIDOS POR COMUNICACIONES Y GEOLOCALIZACIÓN

Arriola señaló que la Policía llegó a los primeros detenidos mediante análisis de comunicaciones, inteligencia electrónica y geolocalización. Según explicó, uno de los arrestados, identificado como Julio Zabaleta, alias “Juliacho”, habría mantenido contacto con presuntos integrantes de mayor rango de “Los Pulpos”.

A partir de esa línea, la Policía identificó a otros presuntos implicados, entre ellos “Bolacho”, “Ñato” y “Ares”, quienes tendrían diferentes roles dentro de la operación criminal. El jefe policial indicó que algunos de ellos ya registrarían antecedentes y pertenecerían a la estructura criminal investigada.

Arriola también informó que, conforme avanzan las diligencias, se ha intervenido más de un inmueble vinculado al caso. Uno de ellos habría sido alquilado bajo modalidad tipo Airbnb, donde los presuntos involucrados se habrían reunido antes del ataque.

Según el comandante general, en las diligencias se hallaron uniformes, armas, vehículos y otros elementos relacionados con la planificación del crimen. “Ya tenemos 12 detenidos, dos vehículos involucrados, un fusil de guerra, una pistola y comunicaciones”, sostuvo.

El jefe de la PNP pidió no sacar conclusiones apresuradas sobre la participación de los detenidos y remarcó que la investigación continúa bajo control del Ministerio Público.

Finalmente, Arriola indicó que serán las pericias, las evidencias digitales, los hallazgos criminalísticos y las diligencias fiscales las que determinen el grado de participación de cada detenido en el secuestro de Jenss Lara y en el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban.