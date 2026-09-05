“Un poco más de respeto”: Óscar Arriola le responde a fiscal de la Nación tras pedir su renuncia

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, respondió a los pedidos de renuncia en su contra y a los cuestionamientos realizados por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en medio de la investigación por el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, Arriola defendió su permanencia al mando de la PNP y sostuvo que el cargo de comandante general no debe convertirse en un tema de disputa política. Además, pidió respeto para la institución policial en momentos en que enfrenta organizaciones criminales dedicadas al sicariato, secuestro y extorsión.“El cargo de comandante general no puede convertirse en un trofeo político”, afirmó.

El jefe policial respondió así a las críticas del fiscal de la Nación Tomás Gálvez, quien había señalado que la presidenta podría evaluar su salida del cargo. Gálvez también cuestionó que la Policía priorice la investigación preliminar, cuando, según su posición, ese rol debería corresponder al Ministerio Público.

ARRIOLA DEFIENDE ROL DE LA POLICÍA EN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Arriola sostuvo que la PNP tiene facultades para realizar actos urgentes e inaplazables en investigaciones preliminares, especialmente frente a delitos graves como homicidios, secuestros y crimen organizado.

El comandante general citó la Ley 32130 y señaló que esta norma permite a la Policía actuar con rapidez para evitar que los sospechosos continúen cometiendo delitos mientras se espera la actuación fiscal. Según Arriola, esperar demasiado tiempo por disposiciones fiscales puede afectar investigaciones urgentes y permitir que los implicados escapen o sigan operando.

El jefe de la PNP también respondió a las acusaciones de supuesta prepotencia frente a autoridades del Ministerio Público. Aseguró que su postura responde a la defensa institucional de la Policía y no a un enfrentamiento personal.

Arriola sostuvo que la PNP ha entregado miles de vidas en la lucha contra el terrorismo, la criminalidad organizada, la delincuencia común y emergencias como la pandemia. “Un poco más de respeto para los 140 mil hombres y mujeres de la Policía Nacional”, expresó.

Finalmente, el comandante general señaló que la Policía necesita respaldo político, mejores leyes, tecnología, equipamiento e instrumentos legales para enfrentar a organizaciones criminales como “Los Pulpos” y “La Jauría”.

Arriola evitó confirmar una renuncia, pero dejó abierta la posibilidad de tomar decisiones pensando en la institucionalidad y en el país, mientras defendió que la PNP continúe actuando con rapidez frente al crimen organizado.