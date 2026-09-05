EXCLUSIVO: Óscar Arriola descarta indicios de policías implicados en secuestro y masacre de Trujillo

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, respondió a tres de los puntos más sensibles del caso Jenss Lara: la posible participación de policías en actividad, la muerte del suboficial Diego Vera Rodríguez el mismo día del ataque y la camioneta con placa clonada vinculada a la investigación.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, Arriola aseguró que, hasta el momento, no existen indicios que comprometan a efectivos policiales en el secuestro del empresario y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Sin embargo, afirmó que, si durante la investigación aparece algún policía involucrado, será identificado, capturado y puesto a disposición de la justicia. “Si aparece mañana o en los próximos días, con absoluta seguridad lograremos su captura”, sostuvo.

MUERTE DE SUBOFICIAL EL DÍA DEL ATAQUE GENERA DUDAS

Otro tema abordado fue la muerte del suboficial Diego Vera Rodríguez, ocurrida el mismo día del crimen. Según explicó Arriola, el efectivo se encontraba de franco, habría estado celebrando su cumpleaños y luego intentó ingresar a su vivienda tras olvidar sus llaves.

De acuerdo con la versión expuesta por el jefe policial, Vera intentó subir a su domicilio y cayó, lo que le provocó lesiones graves. Arriola señaló que el protocolo de necropsia determinó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico severo, y no un disparo.

El caso generó dudas porque un primer reporte mencionó una posible herida por proyectil de arma de fuego. Arriola explicó que esa versión habría partido de una apreciación médica preliminar, pero que la necropsia descartó esa hipótesis. Sin embargo, el fiscal de la Nación planteó la posibilidad de exhumar el cadáver ante los cuestionamientos públicos.

CAMIONETA CON PLACA CLONADA ABRE NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El jefe de la PNP también respondió sobre una camioneta cuya placa habría sido clonada y que estaría vinculada al ataque en Trujillo. El programa “Esta Noche” expuso que la placa original correspondería a un vehículo de propiedad del suboficial Orlando Santos Sánchez, quien trabaja en una unidad de tránsito.

Según la investigación periodística presentada, el suboficial habría adquirido varios vehículos al contado en los últimos años, situación que abrió nuevas preguntas sobre su patrimonio y sobre el uso de la placa en el crimen.

Arriola explicó que la clonación de placas es una modalidad frecuente usada por organizaciones criminales para ocultar la identidad real de los vehículos utilizados en delitos.

El jefe policial precisó que el hecho de que una placa haya sido clonada no implica automáticamente responsabilidad del dueño del vehículo original. No obstante, sostuvo que todas las líneas deben ser investigadas.

Durante el programa también se mostró la facilidad con la que se podrían conseguir prendas similares a uniformes policiales. Al respecto, Arriola señaló que bandas criminales como “Los Pulpos” utilizan estos recursos para mimetizarse, confundir a sus víctimas y ejecutar ataques con apariencia de operativos.

Finalmente, el comandante general aseguró que la investigación continúa y que las próximas diligencias deberán esclarecer el origen de los vehículos, uniformes, armas y posibles conexiones internas o externas que hayan facilitado el secuestro y asesinato ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.