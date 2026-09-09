EXCLUSIVO: Nuevo comandante general de la PNP bajo la lupa por informe de aptitud médica

Tras la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, el teniente general Freddy López Mendoza asumió como nuevo máximo jefe de la institución. Su designación generó debate luego de conocerse detalles de su hoja de vida policial y un informe de aptitud médica.

Según el informe personal al que tuvo acceso “Esta Noche” , López Mendoza cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Policía Nacional, con experiencia en distintas unidades, formación especializada y méritos registrados durante su carrera.

Sin embargo, el documento también incluye información sobre su clasificación médica dentro del sistema de códigos policiales. De acuerdo con el reporte, el nuevo comandante general figura con código definitivo dos, correspondiente a una condición que establece ciertas restricciones para el desempeño operativo.

CÓDIGO MÉDICO GENERA DEBATE SOBRE SU CAPACIDAD PARA LIDERAR LA PNP

La normativa policial establece seis códigos para clasificar la aptitud del personal. El código cero corresponde a agentes sin restricciones, mientras que los códigos uno y dos contemplan limitaciones determinadas por evaluaciones médicas y psicológicas.

Según la información difundida, el código dos implica que el efectivo policial requiere apoyo de una tercera persona o algún elemento para realizar determinadas funciones. En el caso de Freddy López Mendoza, esta clasificación estaría relacionada con una afección cardíaca.

Especialistas consultados señalaron que una condición médica no impide automáticamente ocupar un cargo de alta responsabilidad dentro de la institución policial. Sin embargo, cuestionaron si esta situación podría afectar la disponibilidad que requiere el puesto de comandante general de la PNP.

Según lo expuesto en el informe, la existencia de la Directiva N.° 30 para la asignación de puestos de trabajo 2025, la cual establece que los oficiales con códigos uno o dos deberían ser asignados principalmente a funciones administrativas, considerando sus condiciones de salud. Entre los cargos mencionados figuran áreas como recursos humanos, bienestar institucional y otras labores administrativas.

Consultada sobre el estado médico del nuevo comandante general, la oficina de imagen institucional de la Policía Nacional indicó a través de un comunicado señalando que López Mendoza cumple con los requisitos para desempeñar funciones bajo el código asignado y que cuenta con condiciones para ejercer el cargo.

En medio de una crisis de inseguridad ciudadana, donde se registran asesinatos por encargo y aumento de delitos violentos, el debate se centra en si el nuevo comandante general podrá asumir plenamente las exigencias del cargo y garantizar continuidad en la conducción de la Policía Nacional.