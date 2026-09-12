Presidenta promete capturar a cabecillas criminales en pocos meses mientras candidatos denuncian amenazas

La inseguridad y el avance de las organizaciones criminales vuelven a poner a prueba al Gobierno de Keiko Fujimori, mientras candidatos que participan en las próximas elecciones municipales denuncian amenazas de muerte, extorsiones y hostigamiento contra ellos y sus familias.

La presidenta Keiko Fujimori rompió su silencio y concedió entrevistas a medios radiales, donde habló sobre las medidas adoptadas por su Gobierno contra las bandas criminales y estableció un plazo para empezar a mostrar resultados. Entre las acciones mencionó la declaratoria de emergencia de cinco penales y cambios en la administración penitenciaria.

“Hemos declarado cinco penales en emergencia. En el penal El Milagro, me comentó el ministro Rafael Belaúnde, que las máquinas de inspección al momento que ingresan los familiares, todo está malogrado. Hemos hecho ya el cambio del director del INPE y yo creo que eso va a significar también una mejora en el manejo de cada uno de los penales”, señaló la mandataria a Exitosa.

Fujimori también destacó el uso de información proveniente del Escudo de las Américas para ubicar a los principales integrantes de las organizaciones criminales y anunció que espera resultados en los próximos meses.

“Hoy con la información que vamos a tener a través del Escudo de las Américas, yo creo que en pocos meses vamos a tener a todos los cabecillas capturados”, afirmó.

CANDIDATOS AMENAZADOS

Mientras el Gobierno plantea estas medidas, candidatos a las elecciones municipales denuncian que la criminalidad también estaría intentando ingresar al escenario político.

Uno de ellos es José Luis Nole Palomino, candidato por el distrito de Santa Anita quien recibió mensajes en los que le exigían S/ 50 mil a cambio de no atentar contra su vida, mientras que en su vivienda fueron dejados un arreglo floral fúnebre y fotografías de sus hijas.

Las cámaras de seguridad registraron a dos sujetos encapuchados que llegaron durante la madrugada y dejaron el arreglo y un sobre con la amenaza. El candidato aseguró que ya acudió a la División de Extorsiones de la Policía Nacional y que se abrió una carpeta fiscal para investigar el caso.

Otro candidato, Raúl Díaz, también denunció amenazas de muerte que, según afirmó, comenzaron después de que inició una campaña contra la corrupción y realizó actividades con vecinos de Comas. Los mensajes incluían advertencias contra él y sus familiares, además de videollamadas realizadas desde diferentes números.

“Estos son delincuentes de verdad que están formando parte ya de mis contrincantes”, afirmó Díaz, quien señaló que solicitó garantías para la su vida y la de su familia ante el Ministerio del Interior.

El candidato también cuestionó el incremento de la criminalidad en Comas y afirmó que el 91 % de los vecinos del distrito se siente inseguro, mientras la incidencia delictiva habría aumentado en más de 60 % respecto al año anterior, según los datos mencionados durante el informe.

Los casos vuelven a generar preocupación por el avance de la extorsión y las amenazas contra candidatos políticos, en un escenario electoral marcado por la inseguridad. Mientras las denuncias continúan, el Gobierno sostiene que las medidas adoptadas en penales y el uso de inteligencia permitirán avanzar en la captura de los principales cabecillas criminales durante los próximos meses.