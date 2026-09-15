Ministro Sheput acusa a la oposición de poner al país en riesgo al rechazar facultades legislativas

El ministro de Trabajo Juan Sheput defendió las primeras semanas de gestión del Gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó la posición de los grupos de oposición que buscan limitar o rechazar la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo. Para el titular de Salud, el Congreso debe permitir que el Gobierno implemente sus reformas y luego fiscalizar sus resultados.

“Yo no he encontrado ni un solo argumento técnico de parte de las personas que dicen no a la delegación de facultades, ni uno”, sostuvo Sheput al cuestionar los argumentos utilizados por los parlamentarios que se oponen al pedido del Ejecutivo.

El ministro consideró que el país enfrenta una crisis institucional, inseguridad ciudadana, informalidad y problemas económicos, por lo que, según afirmó, las reformas requieren herramientas para ser ejecutadas. “El país sabe que estamos en crisis institucional. El país sabe que hay una crisis de seguridad. El país sabe que hay una gran informalidad”, manifestó.

Sheput también defendió la necesidad de que el Congreso permita al Gobierno avanzar con las medidas planteadas y recordó que los decretos legislativos pueden ser posteriormente revisados por el Parlamento. “No es cuestión que te doy un cheque en blanco. Los decretos ley que surgen de una delegación de facultad y luego son revisados por la propia comisión”, explicó.

CONTRA JUNTOS POR EL PERÚ

El ministro cuestionó especialmente la posición de Juntos por el Perú y consideró que parte de la oposición mantiene una actitud de confrontación contra el Gobierno. “Estos señores de Juntos por el Perú son los únicos en el Parlamento que están con una oposición radical porque todavía están en modo pataleta”, afirmó.

En otro momento, Sheput defendió las acciones emprendidas por el Ejecutivo frente a la crisis de seguridad y pidió que se dé tiempo a los ministros para consolidar sus estrategias. Sobre los cuestionamientos surgidos tras la matanza de Trujillo, reconoció que existe una situación de inseguridad desbordada, pero sostuvo que los ministros Rafael Belaúnde y César Astudillo están trabajando en sus respectivas áreas.

“Hay que darle la oportunidad a ambos de que se consolide las estrategias que están armando”, señaló.

Finalmente, Sheput aseguró que el Ejecutivo continuará buscando acuerdos con los parlamentarios para conseguir las facultades y avanzar con las reformas. “Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para convencer a los parlamentarios de que tenemos que trabajar juntos para sacar el Perú adelante”, afirmó. A la vez, advirtió que quienes decidan bloquear las iniciativas del Gobierno tendrán que responder ante la ciudadanía por sus decisiones.