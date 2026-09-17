Caso Liceo Naval: ¿Quién falló en la supervisión de los menores?

La preocupación crece entre los padres de familia del Colegio Liceo Naval Almirante Guise luego de una denuncia por una presunta agresión sexual contra un menor de edad, ocurrida el último martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes de futsal tras participar en un campeonato. Según la denuncia presentada por el padre del menor, siete estudiantes habrían abordado a su hijo y, mientras dos lo sujetaban, se habría producido la agresión, que fue denunciada posteriormente ante las autoridades competentes.

El caso cuenta con un certificado médico legal que, según la información difundida, registra signos compatibles con lesiones traumáticas recientes. Los menores señalados como presuntos responsables permanecieron retenidos en la comisaría de San Borja, mientras continúan las diligencias correspondientes. Ante esta situación, padres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos y cuestionaron la falta de información que, según afirman, reciben por parte de la institución educativa.

La situación también ha puesto bajo la lupa la violencia sexual en los colegios. De acuerdo con las cifras citadas en el reportaje, entre enero y agosto de 2026 se registraron 20,059 reportes de violencia sexual en el sistema de prevención de violencia escolar del Ministerio de Educación. En Lima se contabilizaron 599 casos, mientras que en la UGEL 7, jurisdicción a la que pertenece el Liceo Naval Almirante Guise, se reportaron 80 casos durante el mismo periodo; 40 de ellos continuarían en proceso de atención.

PRESTAR ATENCIÓN A NUESTROS HIJOS

Especialistas consultados señalaron que los padres deben prestar atención a cambios repentinos en la conducta de sus hijos, como aislamiento, irritabilidad, ansiedad, llanto o rechazo a asistir al colegio y participar en actividades. También recomendaron denunciar de inmediato cualquier sospecha de violencia ante las autoridades competentes. El caso del Liceo Naval vuelve así a generar interrogantes sobre los mecanismos de prevención, atención y protección de los menores dentro de las instituciones educativas.