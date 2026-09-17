César Nakazaki explica qué pasará con los menores involucrados en el caso Liceo Naval

El abogado penalista César Nakazaki explicó qué consecuencias legales podrían enfrentar los menores involucrados en la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise. Durante una entrevista en el programa Esta Noche con Milagros Leiva, precisó que los adolescentes no son procesados bajo el sistema penal de adultos, pero sí existe una justicia penal especializada para menores. En estos casos, no se habla de penas de cárcel, sino de medidas socioeducativas aplicadas por infracciones a la ley penal.

Nakazaki señaló que, ante hechos graves como una agresión sexual, las medidas pueden incluir el internamiento en un centro juvenil. Según explicó, dependiendo de las circunstancias y de la responsabilidad que determine la investigación, el internamiento puede extenderse hasta por seis años. Asimismo, indicó que quienes participaron directamente en una acción grupal podrían ser considerados coautores, situación que deberá ser determinada por los jueces especializados a partir de las evidencias reunidas.

El abogado también diferenció la situación de los menores de la posible responsabilidad de los adultos que estaban a cargo de los estudiantes durante el viaje. Explicó que un adulto que permita una agresión sexual contra un menor podría afrontar responsabilidad penal, que involucraría directamente al profesor y al entrenador. En el caso de la directora del colegio, señaló que una eventual responsabilidad por omisión dependerá de establecer si conocía situaciones de riesgo y qué acciones tomó o dejó de tomar ante ellas.

NIVELES DE RESPONSABILIDAD

Finalmente, Nakazaki sostuvo que el caso debe analizarse en distintos niveles: la responsabilidad de los adolescentes involucrados, la responsabilidad penal de los adultos presentes y las medidas que correspondan a la institución educativa. También remarcó la necesidad de brindar atención al menor afectado, quien debería requerir acompañamiento psicológico por las consecuencias del hecho. Mientras continúan las investigaciones, serán el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales especializados los encargados de determinar las responsabilidades y las medidas que correspondan.