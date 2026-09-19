Psicoterapeuta sobre caso del Liceo Naval: “Con quien primero tenemos que empatizar es con la víctima”

El caso del Liceo Naval Almirante Guise ha generado preocupación por la presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años. Para el psicoterapeuta Gonzalo Elías, uno de los aspectos más impactantes es que el hecho habría ocurrido dentro de un bus y con la presencia de otros estudiantes y tres adultos.

“Jamás me imaginé que pudiera haber una penetración con un palo en un bus con 10 compañeros y, sobre todo, tres autoridades. Es realmente impactante lo que ha sucedido, es penoso”, señaló en entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”.

El especialista explicó que este tipo de situaciones deben analizarse también desde la conducta de quienes presencian una agresión. Según indicó, existen espectadores que empatizan con la víctima, otros que permanecen indiferentes y un tercer grupo que puede llegar a incentivar las agresiones. “Tenemos que enfocarnos también en los espectadores. Este es un caso muy relevante para eso, porque ha habido 10 chicos, 10 compañeros, amigos del mismo colegio y tres adultos”, sostuvo Elías.

“Estamos en una sociedad muy enferma. Todos los días escuchamos sobre violencia contra la mujer, violencia en el trabajo, violencia escolar, violencia doméstica”, acotó al referirse a los constantes casos de violencia que se denuncian diariamente en distintos sectores de la sociedad.

El psicoterapeuta también cuestionó la normalización del bullying y consideró que determinados niveles de violencia pueden estar relacionados con problemas emocionales y familiares que requieren atención. “Cada día hay menos de los que empatizan con la víctima y cada día hay más del grupo de los indiferentes y cada día hay más del grupo de los sádicos que azuzan e incitan al agresor”, afirmó. Sin embargo, remarcó la importancia de individualizar las responsabilidades y no colocar a todos los adolescentes involucrados en el mismo grupo.

Respecto a la víctima, Elías señaló que la prioridad debe estar en su recuperación emocional y psicológica, debido al impacto que puede generar una experiencia de esta naturaleza. “Con quien primero tenemos que empatizar todos es con la víctima”, indicó. Además, sostuvo que la sociedad debe hablar de estos casos y generar espacios de convivencia donde existan empatía, solidaridad y respeto, especialmente frente a situaciones de bullying y violencia escolar.

El especialista también advirtió sobre el impacto que pueden tener las redes sociales en adolescentes que atraviesan situaciones de acoso o violencia. “Hay suicidios invisibilizados, hay problemas alimenticios por niñas que son degradadas, niños que son degradados en redes. Entonces, creo que tenemos que hacer algo como sociedad”, manifestó, al considerar que la prevención y el acompañamiento deben formar parte de la respuesta frente a este tipo de casos.

CUATRO MESES DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO

Al cierre de este informe, el Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, quienes son investigados por la presunta violación sexual en agravio de un menor de 16 años. La medida se adopta mientras continúan las investigaciones y se determina la responsabilidad que corresponda a cada uno de los involucrados.